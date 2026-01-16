白くてなめらかな肌に憧れる♡【本田紗来】が教える「ボディ磨き術」を大公開！

ただ絞るだけじゃなく、白くてなめらかな肌やしなやかに動ける体でいることが魅せる美BODYでいる秘訣なんだって！そこで今回は、本田紗来のぬかりない「ボディ磨き術」を教えてもらいました。紗来が実際に使っているアイテムを真似して、理想のボディを手に入れて♡

美BODYをつくるレシピ 疲れやダメージをため込まないのが大事！ 絞るだけじゃなく、白くてなめらかな肌やしなやかに動ける体でいることが魅せる美BODYでいる秘訣。 内からも外からもぬかりない、ボディ磨き術を教えてもらいました♡ ビスチエ 13,970円、パンツ 17,930円／ともにLILY BROWN イヤーカフ 41,800円／apsis

Check! 美白ケアは英才教育です♡ 「生まれつき私の皮膚が薄めなこともあり、美容意識高めな母が、赤ちゃんの頃から日焼け止めを耳まで塗ってくれていました。 シミやそばかすができやすいタイプなので、日焼け予防＆美白ケアがマスト。 最近は、やせて首がきれいに見えるようになったので、顔の延長で首までスキンケアも！」 【a】ビオレUV アクアリッチ ウォータリーエッセンス SPF50+・PA++++ 70g 1,078円（編集部調べ）／花王

▶︎「UVカット効果の高さと、ベタつかない使用感がお気に入り」 【b】ヴァセリン メディケイテッド センシティブケア ボディローション 美肌ケア［医薬部外品］350mL 1,628円（編集部調べ）／ユニリーバ・ジャパン

▶︎「シミやそばかす予防に効く成分も入っているのがうれしい。夜塗ると、次の日のお昼まで肌がモチモチ」 【c】カネボウ クリーム イン ナイトII［医薬部外品］50g 13,750円／カネボウインターナショナルDiv.

▶︎「真凜にもらってから愛用中。顔から首までしっかり塗って保湿して、未来のシワ対策！」

Check! 寝る前には必ず入念なストレッチ 「お風呂上がりにボディクリームを塗った流れで、マッサージ＆ストレッチして体をしっかりほぐします。 YouTubeで人気のマッサージ動画を参考にしつつ、第二の心臓と言われるふくらはぎを重点的に！ 学校や塾で座っている時間が長いと脚がむくむので、ホームローラーも取り入れながらケアします」

Check! お風呂タイムは格好の美容時間 「途中で髪を洗ったりする時間を挟みつつ、1時間くらいお風呂に入ります。 エプソムソルトを入れて温浴効果を高めたお湯に浸かって汗を流すと、体もすっきりするし、肌もきれいに！ 入浴中には、足の指や土踏まずのもみほぐしも。この入浴方法は、もう5年くらい続けてる日課です」 【d】エプソムソルト シークリスタル オリジナル 2.2kg 1,462円／EPSOM＆CO

▶︎「これを入れてお風呂に入ると、体が芯から温まるし、めっちゃ汗をかけます！」 【e】メディテーションバス t 300mL 2,200円／アユーラ

▶︎「リラックスしたい日は、これを湯船にプラス。ハーブの香りがすごく好み」 【f】ダヴ ふわとろ クリーミースクラブ ザクロ＆シアバター 298g 1,580円（編集部調べ）／ユニリーバ・ジャパン

▶︎「ボディは角質がかたくなりやすいパーツが多いので、撮影前のボディケアなど、なめらか肌をめざして使っています」 撮影／tAiki スタイリング／稲葉有理奈（KIND）ヘア＆メイク／辻村友貴恵（ende）モデル／本田紗来（本誌専属）取材・文／政年美代子

Ray編集部 エディター 佐々木麗

本田紗来