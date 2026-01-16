【轆轤】はなんて読む？回転させて使う道具のこと！
普段の生活でよく使う言葉なのに、実は間違って読んでいた！そんな漢字、意外と多いですよね。今回は、大人でも間違えてしまいがちな漢字クイズをご紹介。就活や社会人生活で恥をかかないように、今一度確かめておきましょう！
「轆轤」はなんて読む？
漢字では、あまり見慣れない「轆轤」という熟語。
一般的には知られている意味でも、正しい読み方を知っている人は少ないかもしれませんね。
陶芸をするときに使う道具のことですよ。
いったい、なんと読むのかわかりますか？
正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。
果たして、正解は？
正解は、「ろくろ」でした！
轆轤とは、お皿やお椀などの円形の陶器を作るための回転する円盤のこと。
ちなみに、物を引き寄せたり、吊したりするのに使う滑車のことも同様に轆轤というのだそうですよ。
みなさんはわかりましたか？
家族や友だちにも、「知ってる？」と聞いて自慢してみて！
