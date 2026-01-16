巨人の球団ＯＢとファンクラブ「ＣＬＵＢ ＧＩＡＮＴＳ」会員が一緒にラウンドするゴルフコンペ「第４回ＣＬＵＢ ＧＩＡＮＴＳゴルフ選手権」が１６日、東京・稲城市のよみうりゴルフ倶楽部で開催された。

参加したＯＢは以下の２０人。中畑清氏、松本匡史氏、定岡正二氏、鹿取義隆氏、篠塚和典氏、原辰徳氏、川口和久氏、岡崎郁氏、村田真一氏、福王昭仁氏、阿波野秀幸氏、大久保博元氏、緒方耕一氏、前田幸長氏、元木大介氏、小笠原道大氏、アレックス・ラミレス氏、岡島秀樹氏、古城茂幸氏、東野峻氏。

ファンクラブ会員は抽選で選ばれた６０人が参加。参加費はプレーフィー、キャディフィー、コンペ参加費、ドリンク付きパーティー代、参加特典、豪華景品、ゴルフ場利用税・消費税込みで６万６０００円。会員３人とＯＢ１人の４人１組でラウンドを楽しんだ。

原辰徳氏はスコア「７７」で回った。閉会のあいさつでは、ＯＢについて「現役の頃と精神というのは変わっていません。我々ジャイアンツのユニホームを着て、どういう敵が来ても勇猛果敢に戦おうじゃないかと。そういう時を過ごしたメンバーです」と紹介。

２４年にリーグ優勝し、昨年は３位に終わった阿部巨人にエールを送り「今年はリベンジの年になると思うんです。慎之助も３年目。１年目は勝ちました。２年目は負けました。さあ、どうだ、というのが２０２６年です。今年が勝負という中で、改めてジャイアンツをさらに強い気持ちで応援していただければ」と参加者に熱い声援を呼びかけた。