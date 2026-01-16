きょうの決定後、市議や県議に話を聞きましたが、選挙はこれからにもかかわらず、きょうは、一種の達成感のようなものを感じました。



田畑裕明衆議院議員の無断・架空の党員登録問題の発覚から1年以上、市議や県議はこの問題に向き合ってきました。

そうした中でひとつの結論が出たことに、ほっとした気持ちがあるのは正直なところだと思います。



選ばれた中田宏さんは61歳。

父親が富山市出身で、これまでに横浜市長のほか衆議院議員4期参議院議員1期を務めています。

また、中田さんはきょう内閣の大臣補佐官に任命されたことも明らかにしました。

有権者に高市政権とのパイプをアピールできるとの狙いもありそうです。





古井さんの売りは30歳という若さ、中田さんの売りはこれまでの実績でしたが、今回市連は中田さんの実績を選んだということになります。ただ今回は、突然の解散報道で時間がない中での選考でした。正直、納得のいく選考はできたのでしょうか？自民党富山市連は早くても春ごろの解散を想定していました。今月に入っての突然の解散意向を受けて、スケジュールが大幅に前倒しとなり、思ったような選考過程やプロセスを踏めなかったことを藤井支部長も認めています。限られた時間と選択肢の中で決まった、とも言えるかもしれません。いっぽう藤井支部長は今回の選考について「信頼関係を築ける人を選ぶことがポイントだった」としています。自民富山市連 藤井大輔支部長「今回の富山第1区の問題については、我々常任総務会、市連の常任総務会に所属する市議県議との信頼関係、ここが1番ポイントだというふうに思います。この信頼関係関係を1から構築していただいて、1つひとつ信頼を重ねていくということの行動をともにできる候補者であるということが、最終的に私はどちらの方であってもできたと思いますけれども」一連の不祥事を受けて田畑議員への不信感が募っていた市連の議員の間には「信頼関係を築ける人と選挙を戦いたい」という思いがベースにあったのは確かだと思います。関係者の中には「田畑議員以外を選ぶことが大事だ」と話す人もいました。ただ、富山市連は中田さんを富山1区の公認候補として申請することを決めましたが、自民党の公認を出すのは最終的に党本部なんですよね。はい。公認を出す権限は党本部にあります。そして、現職優先が原則のため、現職の田畑議員が公認される可能性も残っています。きょう、藤井支部長は「党本部と連携をとりながら丁寧に進めてきたので中田さんが公認されないことは考えていない」としました。一方、田畑裕明衆議院議員はきょうの決定を受けて「衆院選について、私を必要とする多くの支援者からの声をいただいています。これまで13年間国会で働いてきました。富山の発展のため、出馬に向けて準備を進めていきます」とコメントしました。田畑議員は仮に公認されなくても 出馬に意欲を示していて、保守分裂選となる可能性があります。分裂選挙を避けるため、党本部が田畑議員を小選挙区ではなく比例単独で公認する可能性もある、との声もあります。週明け、今月19日に県連の宮本幹事長が党本部へ申請内容を伝えに行く予定です。今月23日の衆議院解散が想定される中、ぎりぎりまで構図が固まらない状況が続きそうです。超短期決戦が想定される中まだまだ、あわただしい状況が続きそうです。神林記者でした。