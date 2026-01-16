自民党富山市連は衆院選富山1区の公認候補として、前の参議院議員の中田宏さん61歳を党本部に申請することを決めました。

現職の田畑裕明衆議院議員の無断・架空の党員登録問題の発覚から1年あまり。自民党県連は中田さんに命運を託す形で候補者選考はいったんの決着をみました。



中田宏さん

「富山1区ということについてですね、私で自民党の信頼回復につながる。そして私で富山の発展につながる。そのことを期してやれるんならば、ぜひやりたいという思いでですね、手を上げさせていただいたということであります」





中田宏さんは、61歳。父親が富山市出身で、これまでに衆議院議員を4期横浜市長を2期参議院議員を1期務めました。中田さんは富山1区の信頼の回復に努めたいと話しました。中田宏さん「何よりも県議会、市議会の皆さんと富山1区の信頼をもう1回自民党は回復していかなければいけないんだと。それが何よりも選挙における私は重要なポイントだと思います」富山1区をめぐっては自民党本部が、現職の田畑裕明議員による無断・架空の党員登録問題などをうけて、次の選挙で公認候補となる支部長に選任していません。自民党県連と富山市連は党本部の承認を得て田畑議員とは別の候補を検討してきました。これまでに地元選出の野上浩太郎参議院議員をはじめ複数の名前が取りざたされてきましたが、選考委員会は富山市の実業家、古井康介さんと中田宏さんの2人に候補を絞り込んでいました。そしてけさ7時ごろ、候補を決定する自民党富山市連の会合に2人が姿を見せました。古井康介さん「おはようございます（Q 自信のほどはどうですか）自信のほど…やってみてですね。がんばります！みなさん朝からお疲れ様です。いってきます」中田宏さん「おはようございます、おはようございます…」きょうは2人がそれぞれ10分間のスピーチを行ったということです。上野キャスター「富山市連の会合が行われています。様々な紆余曲折を経て、誰を候補に選ぶんでしょうか」スピーチを終え、2人がそれぞれ取材に応じました。古井康介さん「社会情勢だったりとか生まれの環境とかそういったものに左右されない、そういった人生をですね、皆さんが選び取れるような、そんな日本を作るというのが私自身の政治信条です。そこに向けて未来の投資をしっかりとしていきたいんだということを訴えをさせていただきました」上野キャスター「きょうお話されて手ごたえはどんなふうに感じていらっしゃいますか」古井さん「これから私も蓋分けてみないとわからないなというのが正直なところです。ただやっぱり自分自身の思いはですね、お伝えはしてまいりましたので、ここからは皆さんにおはかりいただくというところかなと。そんな感じかなと思います」いっぽう、中田さんは中田宏さん「この富山にしっかりと貢献し自民党の信頼を回復し、そして日本を活力ある国にしていく。そのことをぜひ皆さんと一緒にやらせていただきたいと。いうことをお伝えをさせていただきました」その後、出席した市議、県議21人による投票が行われ、中田宏さんを衆院選富山1区の公認候補として党本部に申請することを決めました。自民富山市連 藤井大輔支部長「中田宏さんにて、我々富山第1区の候補者として決定するということになりました」藤井支部長は投票の内訳は明らかにしませんでしたが、中田さんのこれまでの政治経験をアピールしていきたいとしました。藤井支部長「政治経験は非常に豊富であるということ。そういったことを遺憾なく発揮していただきたいですし、全力で間違いない候補者であるということは今は自信を持って言えることができます」決定前、取材に応じた中田さんは次のように話していました。上野キャスター「富山1区に名乗りを上げる決断をしたタイミングはいつだったんでしょうか」中田宏さん「本当の決断は、野上参議院議員が、不出馬というところになったときに本当の決断ですよね。野上議員がやられないというところで、手を挙げる決断をしました」上野キャスター「超短期決戦が想定されますけれど、どんなふうに戦いますか」中田宏さん「これは衆議院議員は今まで4回やってきまして、私なりにそうしたことは経験していますので、その上で今回もやれます」党本部に申請する候補が決まり市議、県議からは安堵の声が聞かれました。中川忠昭県議（前自民富山市連支部長）「実績をつまれた方なので、みなさんも安心感というかね。安定感というかね。そういうことで富山のために、そしてまた世のためにも一生懸命やるということであったので、みなさんの評価はそういうところがよかったんじゃないかなと思います。こちらが選んだ中田さんをとにかく勝たせるために全力でやると。相手がどうのこうのじゃなくてね。そういうもんだと私は思っていますけど」舎川智也市議「私たち市議団、県議団も一枚岩になってやれる方向になったんじゃないかなと思います。（記者Q 田畑さんと戦うことになるんだと思いますけども、率直に勝てるかどうかというところをお伺いしたい）僕らは公認がおりた候補者にしっかりと全力で支えていくというところなので。勝つ、勝ちにいくというところは間違いないところでありますね」藤井支部長は富山での知名度向上が課題となる中、厳しい選挙になるとの認識を示しすぐにでも選挙の動きを進めたいとしました。藤井支部長「今は知名度がほぼないものだと私は認識しておりますので、そういう意味では本当に厳しい選挙になるだろうというふうに思っていますので、すぐにでもですね選挙体制の準備に取りかかるようにお願いをしたところであります」