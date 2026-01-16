DeNAの藤浪晋太郎投手（31）が、阪神同期で現社会人野球・三菱重工Westに所属する北條史也内野手（31）のYouTube「JOH×ジョウチャンネル」に出演。阪神時代の大乱闘事件を振り返った。

中学時代のボーイズリーグからの親友である2人。2012年に藤浪が大阪桐蔭からドラフト1位、北條は光星学院（現八戸学院光星）から同2位で阪神入りする。

藤浪は「我々は中学時代からの友人。仲がいい中で一緒のチームに入った」と振り返った。

阪神指名されると思ってなかった北條も「お、藤浪いるじゃん。しかも高卒2人だけだし、心強かった」と明かした。

ところが友情に“亀裂”が入る大事件が起きる。

2人の思い出の試合を聞かれ、北條は迷わず「乱闘事件」と答えた。

2017年4月4日のヤクルト戦（京セラドーム）の5回、先発・藤浪の投球が畠山和洋内野手の左肩をかすめ左頬を直撃。両軍ベンチが飛び出し乱闘騒ぎとなった。

この騒ぎでバレンティンと矢野コーチが暴力行為で退場処分を受ける深刻な事態となった。

では北條は？

「僕はショートを守っていた。（乱闘になったが）ペーペーなんで、やばいと思いながらもジョグ程度（のスピード）で乱闘に参加した」という。

それを聞いた藤浪は「一目散に守りに来いや！」と、すぐにマウンドに助けに来なかった親友をツッコんだ。

北條が覚えているのは藤浪の表情だという。「そんとき藤浪が、つくってたのかもしれないけど本当申し訳なさそうな顔していた」と明かし、藤浪に「つくってないやろ！申し訳ないのにつくってないわ！」と再びツッコまれた。