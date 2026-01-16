今月１日に肺がんのため８１歳で死去したフリーアナウンサーの久米宏さんが、きょう１７日に集英社新書から発売される経済アナリスト・森永卓郎さんの著書「森永卓郎の戦争と平和講座」に帯文を寄せていたことが１６日、分かった。

久米さんは「森永卓郎さんは若い頃から暴れ者だった。焼肉の食べ方も計画性は全くなく、実にノープランだった。森永さんは、だから面白かった。」と推薦している。集英社では本紙の取材に「生前にご依頼してご対応いただいていますが、詳細はお答えしておりません」と説明した。

昨年１月２８日に原発不明がんのため６７歳で死去した森永さんは、久米さんがキャスターを務めたテレビ朝日系「ニュースステーション」でコメンテーターを務め、久米さんと同じ事務所であるオフィス・トゥー・ワンに所属していた。

同書は森永さんがウェブ週刊誌「マガジン９」に寄稿した連載コラムから、時の政権に切り込み、経済理論に裏打ちされた国家と政治のありようや平和で平等な社会の実現について提言した３８本を選んで新書化したものとなっている。