軽自動車の常識を変える1台

2026年1月23日から25日までの3日間、大和ハウス プレミストドーム（札幌市豊平区）を会場に「ジャパンモビリティショー札幌2026（JMS札幌2026）」が開催されます。

最新のモビリティや自動車技術が一堂に会する本イベントは、北海道では数少ない大規模モーターショーとして高い注目を集めており、道内外から多くの来場者が訪れる見込みです。

今回のショーでダイハツは複数の車両展示を予定しており、その中でも特に関心を集めているのが次世代軽ワゴンコンセプト「K-VISION（ケイ・ビジョン）」です。

同車はすでに2025年10月に開催された「ジャパンモビリティショー2025」で実車が一般公開され、大きな話題を呼びましたが、北海道で展示されるのは今回が初めてとなります。

K-VISIONは、「みんなの次世代軽自動車」というコンセプトを掲げて開発されたモデルで、軽自動車としては画期的なストロングハイブリッドシステムを採用しています。

外部充電を必要とせず、ガソリンを使って発電し、走行はモーターのみで行うシリーズ式ハイブリッドである点が大きな特徴です。

これにより、電動車ならではの滑らかな加速と静粛性を実現しつつ、使い勝手の良さも両立しています。

プラットフォームには、将来の電動化を見据えた次世代DNGAが用いられており、ロッキーHEVで実績のある「e-SMART HYBRID」を軽自動車向けに小型・軽量化して搭載しています。

燃費性能は従来比で20％以上の向上が見込まれており、環境性能と実用性を高次元で融合させた提案と言えるでしょう。

デザイン面では、直線基調のスクエアなフォルムが印象的で、シンプルながらも存在感のあるスタイルに仕上げられています。

スクエア型のLEDデイライトやブラックアウトされたAピラーによるフローティングルーフ表現など、先進性を感じさせる要素も随所に盛り込まれています。その雰囲気から、かつての「ムーヴコンテ」を思い起こすという声も少なくありません。

ボディサイズは全長3395mm×全幅1475mm×全高1680mmと、日本の軽自動車規格に収まりつつ、十分な室内空間を確保しています。

両側スライドドアを採用することで、日常の使い勝手や乗り降りのしやすさにも配慮されています。

インテリアはライトグレーを基調とした明るい空間で、約10インチの大型インフォテインメントディスプレイやデジタルメーターを配置し、直感的な操作性と先進感を演出しています。

また、災害時やアウトドアシーンを想定した外部給電機能も備えており、満タン時には約4日分の電力供給が可能とされています。

市販化時期については正式な発表はありませんが、軽自動車市場において、ストロングハイブリッドという新たな選択肢を提示する存在として、今後の動向に期待が高まります。

初の北海道展示となるK-VISIONが、札幌の会場でどのような反響を呼ぶのか、大きな注目が集まりそうです。