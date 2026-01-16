【一生、恨んでやる！】家に入れない！？「反省してください」締め出された俺＜第9話＞#4コマ母道場
出産を終えたばかりのママは、生まれたばかりの赤ちゃんのお世話に追われ、心も体もとても不安定な時期にあります。そんななかで、もし夫から思いやりに欠ける言葉や態度を向けられたら……心身ともに大きな傷を負ってしまうこともあるでしょう。「産後の恨みは一生」という言葉があるほど、この時期の出来事は深く心に残るものです。今回は、そんな産後のタイミングで新米パパの言動に我慢の限界を迎えたママのお話です。
第9話 まずい事態に【夫の気持ち】
【編集部コメント】
よかった！ 少し強引なやり方でしたが、俺様気質のショウタさんにしっかりわかってもらうことができました。ミユウさんは「今夜は家に入れない」と言い渡すと、静かに玄関ドアを閉めた様子です。ショウタさん、しっかりと反省してきてください。じゃないと、もう二度と可愛いわが子に会えなくなってしまうかもしれませんよ？
原案・ママスタ 脚本・ふみまる 編集・井伊テレ子
