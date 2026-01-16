岡山県警は、スマートフォンのビデオ通話などを通じて、手話でコミュニケーションがとれる「手話リンク」の運用を始めました。聴覚障害者が交番を訪れた際、警察官がいなくても、この「手話リンク」で警察署の担当者と意思疎通ができるようにするのが目的です。

【写真を見る】交番に警察官が不在でもビデオ通話などを通じて手話で意思疎通ができる「手話リンク」の運用開始【岡山】

「聴覚障害者の方が来られた場合、ここにQRコードがあるので読み取ります」

岡山県内の交番や駐在所などで運用が始まった「手話リンク」サービスです。

まず、聴覚障害者がビデオ通話などを使って手話通訳オペレーターと会話します。その後、オペレーターが警察署の担当者とやりとりし、その内容について、聴覚障害者に手話で伝えるというものです。

これまで岡山県警では、夜間の交番で警察官が不在の場合、聴覚障害者が訪れても電話での対応が難しいという課題がありました。

そんな中、手話リンクを活用してもらうことで、警察との意思疎通がスムーズになるということです。

（岡山県警察本部地域課 杉田理佳次長）

「聴覚障害者の方々は上手に説明ができないということもあるかなと思うので、手話リンクを使ってもらって、自分の言いたいことを正しく伝える事ができるようになればいいなと」

また、緊急時の場合には「110番アプリシステム」を使用して、やり取りをしてもらえたらと話しています。