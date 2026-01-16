立憲民主党と公明党は、次の衆議院選挙の選挙協力で結成する新党の名称について、「中道改革連合」にすると発表しました。今回の新党結成について両党の県組織からは評価する声が聞かれました。

立憲民主党の野田代表と公明党の斉藤代表は１６日、国会内で記者会見を開きました。中道勢力の結集をアピールし、保守的な政策を掲げる高市政権に対抗します。立憲民主党と公明党の衆議院議員は離党し新党に参加しますが、両方の党は当面存続させ参議院議員や地方議員らは残ります。今後、新党の公約策定などを加速させる方針です。

立憲民主党県連の後藤克己会長は、「危険な方向に突き進む現政権に対する強い危機感の表れであると受け止めている。中道勢力が大同団結し、国民に新たな対立軸を示す一歩を踏み出したことは歓迎したい」とコメントしています。

また公明党県本部の福重隆浩代表は、「日本で初めて本格的な中道政党が誕生した。対立や分断が進み、社会が不安定さを増す中、中道改革の力を大きくしていくことが日本の未来にとって重要であると訴えていく」とコメントしています。

一方、自民党県連の金井康夫幹事長は、「今回の合意は、政界全体の構図に大きな影響を及ぼすものである。県内に与える影響も決して小さくないが、県民の暮らしと将来に責任を持つ政治を貫いていく」とコメントしています。