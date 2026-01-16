高校バスケットボールの強豪福岡第一は、2025年12月の全国高校選手権「ウインターカップ（WC）」を2年連続ベスト4で終えた。大会2カ月前に大黒柱の留学生シー・ムサ（3年）が帰国し、例年とは異なる状況で迎えた最後の冬。ダブルキャプテンを務めた双子の兄弟宮本聡、耀（ともに3年）をはじめ、チームは苦戦も予想される中、直近10大会で9度目の4強入りを果たした。

ウインターカップ男子準決勝・東山戦第1クオーター、攻め上がる福岡第一の宮本聡（左）と宮本耀（右）（撮影・柿森英典）

直前までベンチメンバーが固まらなかったチームとは思えない戦いぶりだった。正智深谷（埼玉）との3回戦では大会前までシュートタッチに苦しんでいた藤田悠暉（3年）がジャンプシュートを立て続けに決めて両チーム最多25得点。帝京長岡（新潟）との準々決勝は72―70の残り40秒で勝利を引き寄せるスリーポイントを決めたトンプソン・ヨセフハサン（3年）がチームトップの16得点と日替わりヒーローも飛び出した。

ウインターカップ男子準々決勝・帝京長岡戦第4クオーター残り40秒で3点シュートを決める福岡第一のトンプソン・ヨセフハサン

敗れた東山（京都）との準決勝で気を吐いたのは、今大会乗り切れていなかったエース長岡大杜（3年）。序盤からリードを許す展開から、第2クオーターに3点シュートを立て続けに決めて詰め寄った。長岡はシー・ムサと同じ大学に進学予定だった。「NBAという夢を追いかけたムサを応援している。他のチームでは体験できないことができた。1回戦から危ないと言われたチームが勝ち上がれたのはチームメートと井手口（孝）先生のおかげです」と涙を拭った。

ウインターカップ男子準決勝・東山戦第2クオーター終了間際に立て続けに3点シュートを決める福岡第一の長岡大杜（奥）

ウインターカップ男子準決勝・東山戦の前半終了間際、3点シュートを決めた後にコートに倒れ込んだ福岡第一の長岡大杜（中央）。ベンチのメンバーがたたえる

テーピングで仲間の証しの「×」印

チーム崩壊の危機を乗り越えて、力を発揮できた背景の一つに「別れの儀式」があった。シー・ムサを欠いたままライバル福岡大大濠に勝ちきった11月3日のWC県予選決勝から2週間後。U18日清食品トップリーグ最終日で再戦する直前、選手入場時のパフォーマンスで先発5人は人気漫画「ワンピース」の名場面「仲間の印」を披露し、シー・ムサへの決意を伝えていた。

U18日清食品トップリーグ最終日・福岡大大濠戦直前のパフォーマンスで人気漫画ワンピースの名場面を模した福岡第一の選手たち（提供写真）



主人公ルフィたちが砂漠の国の王女に「いつまでも仲間だ」と伝えるシーン。選手たちは左腕に「×」の印を付けて登場。試合前で実際に腕に書けないため、チームメートがテーピングを使って用意してくれたという。左腕を高く掲げ、「変わらず家族のような存在だよ、という気持ちを込めました」（宮本聡）。一つの区切りをつけ、同時に大黒柱不在のままでも勝ち上がる覚悟を固めた。

この試合はライバルに48―97と屈辱的な大敗を喫した。経験の少ない1年生留学生では福岡第一のディフェンスの要となるブロックショットができず、堅守が破綻していた。「ムサがゴール下で守ってくれていたから外角に強く出ていけたのが、中途半端になっていた」と井手口監督は痛感していた。

大会までにフォワード陣のディフェンスを修正した。藤田悠暉（3年）は「簡単に抜かれない間合いを取りつつ、パスカットも狙えるように変えた」と振り返る。けがに苦しんでいた2年生の留学生ガイ・マサンバの復帰時期を前倒ししてインサイドの守備、リバウンドが安定した。速攻も出るようになり、3点シュートの確率も上がった。東京に入った直後には日体大と練習試合を組んだ。「力があるのかどうか分からない状況だったけど、この内容ならWCを戦える」（井手口監督）。福岡をたつ直前まで留学生をメンバーに入れるかどうか話し合い続けた。ラスト1カ月は突貫工事だった。

ウインターカップ男子準々決勝・帝京長岡戦に勝ち、喜びを分かち合う福岡第一の宮本聡（33）と宮本耀（35）

高校最後の大会を終え、チームキャプテンの宮本耀は「1試合1試合成長して良いプレーも悪いプレーも苦しい時間も楽しい時間もたくさんあったんですけど、青春してたなという大会でした」と胸を張った。

離脱後も宮本ツインズとシー・ムサは互いを気遣い連絡を取り続けていた。宮本聡は「体が細いから筋肉を付けて頑張れ」と伝えていたという。大会終了後も電話で話した。「お疲れさま。自分のせいだ」と告げられると、宮本聡は「誰も悪くない。ムサのおかげで成長できた。落ち着いたらまた話そう」。一緒にプレーできたから華やかなパスに磨きがかかった。素直に感謝の言葉を伝えた。

1年前は鳥取城北、東山を撃破してスタートを切った。6月に全国総体（インターハイ）出場を逃してからは「壮絶というかジェットコースターというか…。直前までなかなかまとまらず苦しかった」と宮本耀は心情を吐露した。宮本聡は「このメンバーで苦しいことを一緒に経験できたのが楽しくて。福岡第一という重たい看板を背負ってきたけど、最後は楽しめた」。敗戦直後に流した涙は乾き、表情はすがすがしかった。