16日午前、広島市東区の市道で車5台が絡む事故がありました。けが人はいないということです。



事故直後の映像です。複数の車から、白い煙のようなものがあがっています。



■小田成実 記者

「後ろから来た車がこちらの白い乗用車に衝突し、はずみで複数台が事故に巻き込まれたということです」



事故があったのは、広島市東区牛田本町の市道です。警察によると午前9時15分ごろ、車5台が絡む追突事故が起きました。けが人はいないということです。





■追突された人「前の道が混んでいたんで、停止線で止まっていたら後ろからドンとぶつけられて、車がそこまでスリップした。最初何が起きたのか全く分からなかった」現場は片側一車線の道路です。事故に巻き込まれた人によると、1台の車が別の車の列に後ろから追突し、そのまままっすぐ進んでいったということです。追突した場所から数十メートルほど先では、歩道のプランターが大破していました。追突した車はその後、少し離れた場所に停車していたということです。警察は、関係者に話を聞くなどして、当時の状況を詳しく調べています。【2026年1月16日放送】