飼料や燃料の価格が高騰し厳しい状況が続いていた子牛の生産農家ですが、ようやく長いトンネルを抜けたようです。霧島市の家畜市場で子牛の初競りが行われ、取引価格は2025年の20万円以上、上回り大幅な改善が見られました。



「畜産業のますますの発展とみなさまのご健勝、ご多幸を祈念して献杯したいと思います。献杯！」



姶良中央家畜市場で行われた子牛の初競りには、251頭が出品されました。長引く取引価格の低迷、追い打ちをかけたのが飼料や燃料の高騰です。生産農家にとっては苦しい状況が続いていましたがようやく長いトンネルを抜けました。





16日の平均取引価格は71万7641円、2025年を23万1000円上回りました。大幅な改善です。（生産農家）「今日の競りは、正月早々いい値でよかったです。相場も元に戻って生産農家は助かります」「生産農家」「高くなってくれることを願っている。上がっていけばいいな」実は手放しで喜べない状況があります。JAあいらによりますと取引価格が大幅に上昇した大きな要因は、長引く価格の低迷で全国的に生産農家が減り子牛が減っていることが影響しているということです。今後は、肥育農家に出荷する際の価格の高騰も予想されます。競りは17日も行われ246頭が出品される予定です。