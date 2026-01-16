解散総選挙を前に野党が勝負に出ました。立憲民主党と公明党の両代表が掲げた新党の名は「中道改革連合」です。対する与党はどう出るのでしょうか。ある不安材料も抱えています。

■立憲・野田代表「今回はまさに勝負所」

自民党の重鎮、麻生副総裁が16日、韓国・ソウルで取材に応じました。

――本日、立憲民主党と公明党が新しい政党をつくりましたが…

自民党 麻生副総裁

「選挙に弱いやつはみんな色々言うんだよ。選挙に強いやつはそういうの当てにしないで、選挙してる」

16日午後2時過ぎ、野田代表、斉藤代表の順番で会場に入ると、さっそく新党の名前を発表。

公明党 斉藤代表

「新党の名前は『中道改革連合』。略称『中道』といたしました」

政党カラーは、青色です。

立憲民主党 野田代表

「立憲のカラーが元々ブルー、公明党さんもブルー。だけど完全に同じ色ではなくて、その中間的な青を選ばせていただきました」

カラーも「中道」。新党の名前にも打ち出された「中道」については――

立憲民主党 野田代表

「中道は右にも左にも傾かず熟議を通して、解を見いだしていくという基本的な姿勢」

会見では、“生活者ファースト”を強調しました。

現在、立憲民主党に所属する衆議院議員は148人で公明党は24人。仮に全員が「中道」に参加した場合、172人と自民党の196人に迫る規模となります。

ただ、立憲民主党の中には合流しないと表明している議員がいるのも事実。新党の構想に「漏れる」議員が出るかも気になるところです。

新党は16日から3日間限定で候補者の緊急公募を実施し、あわせて200人の擁立を目指すということです。

立憲民主党 野田代表

「今回はまさに勝負所だと思っています。政界再編のある種、第一歩を踏み出す戦いになる」

■外交ウイーク終盤戦 解散についても言及なく

解散、総選挙、新党結成とめまぐるしく動く、日本の政治。野党が挑むのが与党ですが、今は外交ウイーク終盤戦です。高市首相は官邸でイタリア・メローニ首相をお出迎え。選挙のギアは上がりません。

メローニ首相に贈ったプレゼントは――

高市首相

「サンリオ。お嬢様がサンリオ好きということで」

その後は初めての対面による日伊首脳会談が行われました。

高市首相

「2国間の関係を特別な戦略的パートナーとして、さらなる高みを目指すことといたしました」

来週、会見を予定している高市首相。新党についても、解散についても言及はありません。

■維新とは一枚岩といかず…与党に不安材料も

自民党・鈴木幹事長は、新党に対し批判の声を上げました。

自民党 鈴木幹事長

「印象として、あまりにも選挙のためにお互い助け合う、そのためにつくられた政策・政治団体・政党である。そう感じざるを得ない」

麻生副総裁も16日――

――自民党の一部では公明党の票が減るのでは

自民党 麻生副総裁

「選挙に弱いやつはみんな色々言うんだよ。大体当てが外れるのがほとんど。思ったような様相にならない。霞を食ってるみたいな話。選挙に強いやつはそういうの当てにしないで選挙してる」

解散については――

自民党 麻生副総裁

「解散権というのは総理大臣の専権事項であって、脇役がなんとかかんとかいう話じゃありませんから。少なくとも今のタイミングが解散の時期として一番と（高市首相が）思われたと思う。あとはそれに従って、この解散で自民党の議席をどれだけ増やせるかに全力を挙げるのが我々の仕事です」

ただ与党も連立を組む日本維新の会・吉村代表が府知事の辞職届を提出し、出直し選に挑むなど一枚岩といかず不安材料もあります。

新党の結成、選挙戦にはどんな影響があるのでしょうか。

日本テレビ・政治部官邸キャップ 平本典昭記者「ある立憲民主党の幹部は、『保守色が強まる高市自民党』と『中道改革の新党』とで、政権選択選挙を目指したいと狙いを語っています。野田代表は『消費減税は打ち出す』と明言。高市自民党は今の時点では、消費減税には慎重なので対立軸になる」「斉藤代表は高市自民党や参政党などを念頭に『右傾化が進み分断と対立を政治エネルギーにする風潮。中道勢力が生活を守っていく』と違いを訴えました」「異例の解散に対抗する形で異例の結成に至った新党。どんな政策を目指し信頼できる政党なのか、じっくり見極めていく必要があります」