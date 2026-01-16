俳優の中島裕翔（32）は16日、大阪市内で自身が主演を務めるWOWOW「連続ドラマW シリウスの反証」（土曜後10・00）の第1話特別上映会で舞台あいさつした。

7日に都内で開催予定だった同作の完成報告会は中島の体調不良で中止になっていただけに、「きょうこそはと思って万全で来ました」と意気込んだ。

同作は中島が演じる弁護士らが冤罪（えんざい）救済に挑む、正義、真実をめぐる熱い戦いが描かれた社会派ミステリー。脚本を読んで「全5話ですが、いろんな壁が立ちはだかって。怖さもあるし、このまま突き進むのかと。まだ（撮影は）3話ですがテンポがいいんで、見やすいと思います」と説明した。

冤罪という重いテーマだが撮影では初共演の仁村紗和、金子大地と仲が良くなり、「合間にメチャクチャしゃべってましたね」と回想。チームワークがよかったことで、撮影は和気あいあいと順調に進んだようだ。

岐阜・郡上八幡での祭の際に起きた事件のロケを振り返った後、一緒に登壇した松本優作監督に「ぜひ（大阪の）天神祭で撮らなきゃ」とリップサービス。「まだ、終わってないけど、パート2あるかもですね。たこ焼きを食べながら会議をしてる、大阪ならではのシーンを」とプランも披露していた。