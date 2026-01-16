AKB48工藤華純（20）が16日、自身のX（旧ツイッター）を更新し、ヘアドネーションをしたことを報告した。

ヘアドネーションとは、病気や事故などで頭髪を失った子どものために自身の頭髪を寄付し、それらを用いて医療用のウィッグ（かつら）を作り、無償で提供する活動を指す。

工藤は「人生で2回目のヘアドネーションしてきました！」とし、「自分にとっては日常的なカットの一コマでも、ウィッグを待つ子どもたちにとっては、それが大きな希望に繋がります。私のこの一歩が、誰かの笑顔や希望に繋がれば嬉しいです」とつづった。

また、画像の形でさらなるメッセージも掲載。「きっかけは家族のヘアドネーション経験」で、「幼い頃から社会貢献に興味があった」という。自身は今月12日に行われたAKB48の「二十歳のつどい」に参加。「一生に一度の晴れ舞台を目標に、伸ばした髪とヘアドネーションという社会貢献を同時に叶えることができ、とても晴れやかな気持ちです」と記した。

また、「31 cm以上の長さがあれば、誰でも協力することができます」と啓発。「誰もが健康でありたいと願う一方で、それが叶わない現実がある。だからこそ、今の自分にできることで、誰かの力になれたらと願っています」と優しさを見せた。

工藤は18期生としてAKB48に加入し、来月25日発売の67枚目シングル「名残り桜」で初めて選抜メンバーに選ばれている。