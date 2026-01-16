「ポカポカで動物園日和」気温急上昇し平川動物公園では日向ぼっこをする動物たちも 鹿児島
16日は日中、暖かでした。県内では4月下旬並みの春を先取りするかのような暖かい1日となったところもありました。平川動物公園では、動物たちがのびのびと過ごしていました。
16日の県内は高気圧に覆われ上空に暖かい空気が流れ込み、各地で気温が上がりました。
（記者）「きょうは日差しも暖かく、上着がなくても過ごしやすい陽気。こちらのカンガルーは、気持ちよさそうに日向ぼっこをしている」
各地の最高気温は、喜界島や与論島で23.3度、奄美市で22.9度、鹿児島市で19.7度など3月中旬から4月下旬並みとなりました。
春のような暖かい日差しに誘われて、ミーアキャットは岩の上で、ワオキツネザルは地面の上で気持ちよさそうに日向ぼっこをしていました。
そして、こちらのプールサイドでは・・・アシカの親子たちが寄り添いながら寝息を立てていました。
（霧島市から）「（子どもは）最近トレーナーだが、きょうは薄手（の服）でいいかなと思って」
（日置市から）「娘の誕生日だったから（来た）」（娘）「楽しかった」
この土日も平年より気温の高い日が続く見込みです。
