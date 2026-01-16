あすから2日間、大学入学共通テストが行われます。試験会場は準備が進み、予備校では受験生の出陣式が開かれました。

試験会場のひとつ鹿児島大学です。大学職員が教室の机に受験番号を貼り、準備を進めていました。

大学入試センターによりますと、県内14会場で去年より40人少ない5724人が出願しています。

あす17日は地理歴史・公民と国語、外国語、18日は理科、数学、情報の試験が行われます。

なお、今年度から受験票は各自、印刷して持っていく必要があります。受験票を忘れた場合は、本人確認のために生徒証やマイナンバーカードなど、顔写真付きの身分証明書が必要です。

「思いはひとつ、全員ばっちり合格だ！頑張るぞ！頑張るぞ！頑張るぞ！」

鹿児島市の鹿児島高等予備校です。出陣式に受験生およそ250人が参加しました。

（受験生）「出陣式を終えて勇気が出てきた、緊張がほぐれた」

Q.志望校は？

（受験生）「東京大学」「焦らないで今までやってきたことを全て出せるよう頑張りたい」

試験に勝つように「勝ど～ん」と名付けられたカツ丼を食べ、気持ちを高めていました。

（受験生）

「このカツ丼で合格できそうな感じがする」

「今までやってきた、あとは体調を崩さないようにゆっくりしたい」

