◇スノーボード・スロープスタイル（ＳＳ）Ｗ杯第２戦・予選（１６日、スイス・ラークス）

２月のミラノ・コルティナ五輪代表の最終選考を兼ねた大会で女子予選が行われ、２０１８年平昌、２２年北京五輪代表の岩渕麗楽（バートン）が、１回目に７４・７３点をマークし、首位で１８日の決勝に進んだ。

３度目の五輪を目指す２４歳。前回北京五輪ビッグエアでは、逆転表彰台を狙って斜め軸で後方に３回転宙返りする超大技「トリプルアンダーフリップ」に果敢に挑んだ。成功すれば、当時世界初だったが、着地であと一歩及ばず４位。それでも仲間が岩渕のもとに集まり、健闘をたたえた。観戦した国際オリンピック委員会のトーマス・バッハ前会長も「オリンピックの精神がそこで体現されていた」と絶賛。五輪で自身初の頂点を目指し、４年間でさらに力をつけてきた。

前戦で２位に入った１９歳の深田茉莉（ヤマゼン）が１回目に７４・５５点を出して岩渕に続く２位で通過し、日本勢が上位ワンツーを占めた。

昨年の世界選手権銀メダルの村瀬心椛（ここも、ＴＯＫＩＯインカラミ）が６３・０３点を出し、７位で通過。出場３３人が２回のランで決める予選では、日本勢の岩渕、深田、村瀬の３選手を含む上位１０人が決勝に進んだ。

平昌、北京五輪代表の２７歳・鬼塚雅（ＩＳＰＳ）は１２位、１８歳の鈴木萌々（キララクエスト）は１４位で予選落ちとなった。