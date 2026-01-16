片山財務相が為替介入について繰り返し言及している。片山財務相は東京の午前に「足元の円安の動向について憂慮している」、「日米財務相の合意の中には為替介入が含まれている」と述べたあと、ロンドンで「日米財務相共同声明では急激な動きには為替介入できると明記」、「日米財務相共同声明には為替介入に制約や制限は記されていない」と指摘した。



ドル円は東京の午前に付けた３営業日ぶりの安値の157.98付近からロンドンの早朝には158.40台まで戻す場面があったが、その後、158.01付近まで下落した。ユーロ円も東京の午前に付けた1週間ぶりの安値の183.47付近からロンドン早朝には183.90台まで一時戻したが、その後、183.50付近まで下落した。



USD/JPY 158.13 EUR/JPY 183.68

外部サイト