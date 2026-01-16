２０代男性との再婚を発表した４０代タレントが、１９歳娘との親子ショットを披露した。

１６日までにインスタグラムで「２０２６／１／１４ おめでとうと言ってもらうたびにその人の笑顔が浮かぶ大事な日」と４５歳の誕生日を伝えたのは、タレントの新山千春。「わたしの笑い皺（じわ）を育ててくれる 家族や友達や仕事でお世話になってる方々、そして私のことを応援してくださってる皆さんに感謝でいっぱいです！！たくさんのおめでとうをありがとう♡＃ｂｉｒｔｈｄａｙ」とメッセージをつづった。

ダンサーを目指す１人娘・もあさんとお祝いする様子を投稿。左手の薬指には指輪も光る。フォロワーからは「娘さんからのお祝いが１番嬉しいよね」「歳を重ねるほどかわいらしさと美しさが増していて、本当に憧れです」「笑顔が素敵」「今も相変わらず若くてお綺麗ですね」「美しい」「指輪どこのですか？」との声が上がった。

新山は２０２３年１１月の日本テレビ系「踊る！さんま御殿！！」（火曜・午後８時）とＳＮＳで結婚を報告。マッチングアプリで出会い「彼が１４歳年下で、まだ２０代」と明かした。昨年１０月の投稿では、長女・もあさんがダンサーを目指して渡米したと伝えた。