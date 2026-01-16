「サナエ」「ジョルジャ」と呼び合い…高市首相とメローニ伊首相“初の女性首相”会談で連携強化確認　立憲・公明は新党「中道改革連合」設立

高市首相は16日、来日したイタリアのメローニ首相と会談し、日本とイタリアを「特別な戦略的パートナーシップ」へ格上げすることで一致した。誕生日を迎えたメローニ首相にプレゼントを贈るなど歓迎ムードに包まれた。

一方、永田町では立憲民主党と公明党が新党「中道改革連合」を設立し、次期衆院選で連携して政権に対抗する姿勢を示した。

「高市×メローニ」“初の女性首相”会談

衆議院を解散する意向を固めた高市首相。

19日に会見を開き、正式に表明する予定だ。

16日は、来日したイタリアのメローニ首相との首脳会談に臨み、15日に49歳の誕生日を迎えたメローニ首相にバースデープレゼントのおもてなしも。

高市首相：

日本国民とともに、ジョルジャの誕生日をお祝いします。おめでとうございます！

「ジョルジャ」「サナエ」と、ファーストネームで呼び合う関係になり、高市首相はメローニ首相に、イヤリングやサンリオの人気キャラクター・ハローキティのグラスをプレゼントした。

高市首相：

（メローニ首相の）お嬢さまがサンリオ好きということで、トゥンクトゥンクとサンリオのコラボです。

初の女性首相という共通点がある2人。

アメリカの経済誌「フォーブス」が選んだ「世界で最もパワフルな女性」の3位（高市首相）、4位（メローニ首相）の2人が16日、首脳会談に臨んだ。

両首脳は安全保障の分野などで連携を強化することを確認。

高市首相：

幅広い分野の協力が着実に進展して、日本とイタリアの関係は飛躍的に深化している。メローニ首相の協力に感謝いたしております。

記者発表でも高市首相は、「2国間の関係を特別な戦略的なパートナーとして、さらなる高みを目指すことにした。ジョルジャとの間で日本とイタリア、リーダー2人の距離がさらに縮まることを実感する機会になったと感じる」と述べた。

また、昼食会で高市首相は「ハッピーバースデー」の歌をイタリア語で歌い、メローニ首相を祝ったという。

さらに、午後には高市内閣の女性閣僚をメローニ首相に紹介。

小野田経済安保相は、イタリア語で「Buon compleanno（誕生日おめでとう）」と伝えた。

立憲・公明が新党「中道改革連合」設立

メローニ首相の歓迎ムードに包まれる中、午後2時、永田町では大きな動きがあった。

公明党・斉藤代表：

新党の名前は「中道改革連合」、略称「中道」とする。

立憲民主党と公明党が新党「中道改革連合」を設立。

衆院選でタッグを組み、高市政権と戦うことを明らかにしました。

ただ、決意の表れなのか、両代表の表情は硬く、記者から「ちょっと表情が硬いんですけど…」と声をかけられる場面もあった。

新党の共同代表を務める2人は、党名にも掲げた「中道」についてこう語った。

立憲民主党の野田代表は「『中道』は右にも左にも傾かずに、対立点はあるかもしれないが、熟議を通して解を見いだしていく基本的な姿勢。生活者ファーストの視点で現実的な政策を打ち出していく」と話す。

公明党の斉藤代表は「日本の経済の安定と平和を保っていくことが『中道』」と述べた。

23日に解散した場合、衆議院は早ければ1月27日公示、2月8日の投開票の史上最短の日程が有力だ。

（「イット！」1月16日放送より）