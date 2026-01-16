いよいよ今週末は大学入学共通テストですね。当日の天気が気になります。



詳しく見ていきましょう。



あす土曜日、大学入学共通テスト1日目です。

試験会場に向かう7時から8時台は晴れそうです。

朝は放射冷却の影響で、気温は4度前後まで下がります。手袋やマフラーなど、しっかりと防寒してください。



一方で、予想最高気温は12度とかなり高くなります。

会場内は暖かい場合もあるので、体温調節しやすい服装がおすすめです。





帰りの時間帯は、どうでしょうか。試験が終わる午後6時ごろは、雨が降っている可能性があります。朝は晴れていても、傘の準備をしておくと安心です。では、2日目の日曜日はどうでしょうか。日曜日も朝は冷え込み、最低気温は2度前後の予想です。天気は曇りのち晴れで、雪や雨の心配はなさそうです。また、交通機関も、2日間を通して雪による大きな乱れはない見込みです。体調管理をしっかりして、試験に臨んでほしいですね。そして、テストが終わった後の来週は、雪マークが続いていますね。この冬一番の寒気が南下し1週間近くにわたって長く続きます。文字通りの「大寒寒波」となりそうです。上空1500メートルの寒気の予想を見ていきましょう。20日火曜日の午後から、ピンク色で示したマイナス8度以下の平野部で雪を降らせる寒気が入り始めます。その後さらに強い寒気が入り、マイナス12度以下となり、翌日にかけて続きます。一旦、寒気は弱まりますが、それでもマイナス8度以下のため降る場合は雪になります。25日の日曜日から月曜日にかけては再びマイナス12度以下の寒気に覆われます。寒気は27日火曜日までには抜けるでしょう。寒波は、およそ1週間も続くんですね。どの程度の雪になるかは現時点で予想が出ていませんが、大雪が連続するおそれがあります。まずは心の備えをお願いします。