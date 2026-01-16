【気象予報士解説】大学入学共通テストの今週末は天気が持ちそう 週明けは大寒寒波に注意を 富山
いよいよ今週末は大学入学共通テストですね。当日の天気が気になります。
詳しく見ていきましょう。
あす土曜日、大学入学共通テスト1日目です。
試験会場に向かう7時から8時台は晴れそうです。
朝は放射冷却の影響で、気温は4度前後まで下がります。手袋やマフラーなど、しっかりと防寒してください。
一方で、予想最高気温は12度とかなり高くなります。
会場内は暖かい場合もあるので、体温調節しやすい服装がおすすめです。
試験が終わる午後6時ごろは、雨が降っている可能性があります。
朝は晴れていても、傘の準備をしておくと安心です。
では、2日目の日曜日はどうでしょうか。
日曜日も朝は冷え込み、最低気温は2度前後の予想です。
天気は曇りのち晴れで、雪や雨の心配はなさそうです。また、交通機関も、2日間を通して雪による大きな乱れはない見込みです。
体調管理をしっかりして、試験に臨んでほしいですね。
そして、テストが終わった後の来週は、雪マークが続いていますね。
この冬一番の寒気が南下し1週間近くにわたって長く続きます。文字通りの「大寒寒波」となりそうです。
上空1500メートルの寒気の予想を見ていきましょう。
20日火曜日の午後から、ピンク色で示したマイナス8度以下の平野部で雪を降らせる寒気が入り始めます。
その後さらに強い寒気が入り、マイナス12度以下となり、翌日にかけて続きます。
一旦、寒気は弱まりますが、それでもマイナス8度以下のため降る場合は雪になります。
25日の日曜日から月曜日にかけては再びマイナス12度以下の寒気に覆われます。
寒気は27日火曜日までには抜けるでしょう。
寒波は、およそ1週間も続くんですね。
どの程度の雪になるかは現時点で予想が出ていませんが、大雪が連続するおそれがあります。
まずは心の備えをお願いします。