【最大40％オフ】久世福商店オンラインショップで「冬のうまいもの感謝祭」がスタート！人気の商品もお得に買える。

サンクゼールは、2026年1月16日12時から2月2日10時まで、人気アイテムや冬季限定アイテムなどがお得になる「冬のうまいもの感謝祭」を、久世福商店・サンクゼール公式オンラインショップで開催しています。

ギフトもセール価格に

「冬のうまいもの感謝祭」では、「ワイルドブルーベリーコンポート」や冬季限定の「辛旨キムチ鍋つゆ」、人気商品を詰め合わせたギフトセットなどが、期間限定で最大40％オフになっています。

対象商品の一部を紹介します。

・ワイルドブルーベリーコンポート

ワイルドブルーベリーとシロップだけのシンプルな製法で、自然の恵みを閉じ込めたコンポート。ヨーグルトやパンケーキと相性抜群です。

価格は、通常1000円のところ40％オフの600円に。

・万福のひと時 みんなのおかかマヨ

マヨネーズと3種類の削り節をブレンドした、ごはんのお供にピッタリのマヨソース。ポテトサラダのマヨネーズ代わりにしたり、パンに塗って食べたりするのもおすすめです。

価格は、通常500円のところ30％オフの350円に。

・ナイアガラブラン2024 300ml

北海道産のナイアガラぶどうを100％使用した、ほんのり甘めの白ワイン。ワイングラス約2杯分の飲みきりサイズです。

価格は、通常979円のところ30％オフの685円に。

・香りの七味マヨソース

11種の原料をブレンドした七味の華やかな香りと、後引く辛さがクセになるマヨソースです。するめにつけてお酒の肴に、椎茸や鮭に塗って焼いておかずにするなど、さまざまな料理に使えます。

価格は、通常620円のところ30％オフの434円に。

・ごはんのお供ギフト

久世福でも人気の「風味豊かな万能だし」「七味なめ茸」「ほんのり生姜香る豚汁」などの8種が入った、ごはんのお供に最適なギフト。

価格は、通常4600円のところ30％オフの3680円（送料込）に。

その他の商品や詳細は、公式オンラインショップの特集ページで確認できます。

一部の商品は数量限定です。予定数量になり次第、特別価格での販売が終了します。

なお、オンラインショップeギフト、楽天市場店、久世福商店・サンクゼールの実店舗では実施していません。FAX、封書、電話での注文は、クリアランスセールの対象外です。

※価格はすべて税込です。

東京バーゲンマニア編集部