【最大40％オフ】久世福商店オンラインショップで「冬のうまいもの感謝祭」がスタート！人気の商品もお得に買える。
サンクゼールは、2026年1月16日12時から2月2日10時まで、人気アイテムや冬季限定アイテムなどがお得になる「冬のうまいもの感謝祭」を、久世福商店・サンクゼール公式オンラインショップで開催しています。
ギフトもセール価格に
「冬のうまいもの感謝祭」では、「ワイルドブルーベリーコンポート」や冬季限定の「辛旨キムチ鍋つゆ」、人気商品を詰め合わせたギフトセットなどが、期間限定で最大40％オフになっています。
対象商品の一部を紹介します。
・ワイルドブルーベリーコンポート
ワイルドブルーベリーとシロップだけのシンプルな製法で、自然の恵みを閉じ込めたコンポート。ヨーグルトやパンケーキと相性抜群です。
価格は、通常1000円のところ40％オフの600円に。
・万福のひと時 みんなのおかかマヨ
マヨネーズと3種類の削り節をブレンドした、ごはんのお供にピッタリのマヨソース。ポテトサラダのマヨネーズ代わりにしたり、パンに塗って食べたりするのもおすすめです。
価格は、通常500円のところ30％オフの350円に。
・ナイアガラブラン2024 300ml
北海道産のナイアガラぶどうを100％使用した、ほんのり甘めの白ワイン。ワイングラス約2杯分の飲みきりサイズです。
価格は、通常979円のところ30％オフの685円に。
・香りの七味マヨソース
11種の原料をブレンドした七味の華やかな香りと、後引く辛さがクセになるマヨソースです。するめにつけてお酒の肴に、椎茸や鮭に塗って焼いておかずにするなど、さまざまな料理に使えます。
価格は、通常620円のところ30％オフの434円に。
・ごはんのお供ギフト
久世福でも人気の「風味豊かな万能だし」「七味なめ茸」「ほんのり生姜香る豚汁」などの8種が入った、ごはんのお供に最適なギフト。
価格は、通常4600円のところ30％オフの3680円（送料込）に。
その他の商品や詳細は、公式オンラインショップの特集ページで確認できます。
一部の商品は数量限定です。予定数量になり次第、特別価格での販売が終了します。
なお、オンラインショップeギフト、楽天市場店、久世福商店・サンクゼールの実店舗では実施していません。FAX、封書、電話での注文は、クリアランスセールの対象外です。
※価格はすべて税込です。
東京バーゲンマニア編集部