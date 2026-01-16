須田景凪が、1月14日に配信リリースした新曲「リベラ」のMVを公開した。

本楽曲は、“しがらみがあるからこそ、自由が存在すること”という複雑な人間模様を描いたオルタナティブなアップナンバー。現在放送中のドラマ『俺たちバッドバーバーズ』（テレビ東京系）のオープニングテーマに起用されている。

MVの監督は、CLAN QUEENのメンバーで、映像監督としても活動するマイが担当。ダークな映像美が楽曲の持つアッパーかつアグレッシブさを膨らませる作品となっている。

なお須田は、3月より『須田景凪 TOUR 2026 "GLIMMER"』を開催。チケットは1月18日23時59分まで、チケットぴあ先行を受付中だ。

・MV監督 マイ（CLAN QUEEN） コメント

この楽曲と歌詞を頂いた時、悪夢とは他人から与えられるものではなく、自分の中にいるもう一人の自分が生み出す地獄のようなものなのではないかと感じました。そして、その中で一瞬だけ見える光や解放は、きっと誰かに救われることではなく、「自分の意思がクリアになる瞬間」にこそ立ち上がるものだと思い、このMVを制作させていただきました。ノリのいいダークなサウンドとラストの開放感が視覚的にも響き合い、須田さんの楽曲の世界に微力ながら寄り添えていたら嬉しいです。

（文＝リアルサウンド編集部）