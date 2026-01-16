米大リーグでプレーする菊池雄星（34）が、自身のInstagramを更新し、「一生忘れられない映画に出会った」と長文で胸中をつづった。阪神タイガースでプレーした横田慎太郎さんの生き様を描いた映画「栄光のバックホーム」への強い思いを明かしている。

菊池は、日本滞在中の最終日に実業家の見城徹と再会したエピソードを明かし、その場で手渡されたサンプルDVDが同作だったと説明。「この映画は、僕の人生のバックホームだと思って作りました」という見城の言葉を胸に、渡米後すぐ鑑賞したという。家族が眠る深夜に一人ソファで同作を見た菊池は、気付けば135分間、声を抑えて泣き続けていたことを明かした。

公開された写真には、落ち着いた室内で見城と並んで腰掛ける菊池の姿が写されている。スーツ姿で背筋を伸ばした表情は穏やかで、特別な時間を共有した余韻がにじむ一枚だ。

【画像】見城と並び、映画との出会いを報告した菊池（画像は菊池雄星公式Instagramより引用）

この投稿は、フォロワー10万人超のアカウントで2万人以上の「いいね！」を集めるなど大きな注目を集めた。菊池が「人生のホームベース」と表現するほど心を揺さぶられた思いに、多くの共感が寄せられ、作品への関心も改めて高まっている。