「JFL昇格に向かって力を合わせていきましょう」栃木C契約満了の39歳FW、新天地が決定。新たなスタートに意気込む「よろしくお願いします！！！」
IKOMA FC 奈良（関西１部）は１月16日、いわてグルージャ盛岡より都倉賢が加入すると発表した。
これまで川崎、神戸、札幌、C大阪などで活躍してきた実績十分のストライカーだ。昨季はいわてからのレンタルでJ３初参戦の栃木シティでプレー。シーズン終了後は両クラブともに満了が発表され、フリーとなっていた。
39歳のFWは同日に自身の公式Xを更新。「JFL昇格に向かって力を合わせていきましょう。ヴィッセル、セレッソと慣れ親しんだ関西にまたくることが出来て嬉しいです！ IKOMA FC奈良の都倉賢をよろしくお願いします！！！」と発信した。
自身初となる地域リーグで、どんな活躍を見せるか注目だ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
