「JFL昇格に向かって力を合わせていきましょう」栃木C契約満了の39歳FW、新天地が決定。新たなスタートに意気込む「よろしくお願いします！！！」

