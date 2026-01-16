¿ÀÂ¼³Ø±à¤ò½éÍ¥¾¡¤ËÆ³¤¤¤¿Áª¼ê¸¢¡È¥¢¥·¥¹¥È²¦¡É¤¬J£²¤¤¤ï¤¤Ø¡ª 2029Ç¯¤Þ¤Ç·ÀÌó¡Ö¥¯¥é¥Ö¤Î·Ç¤²¤ë¥Ó¥¸¥ç¥ó¤ÈÇ®¤¤ÁÛ¤¤¤Ë¶¯¤¯¼æ¤«¤ì¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡J£²¤¤¤ï¤FC¤Ï1·î16Æü¡¢¿ÀÂ¼³Ø±à¹â¤ÎMF¹ÓÌÚ¿ÎæÆ¤¬¡¢2026¥·¡¼¥º¥ó¤«¤é¤Î²ÃÆþÆâÄê¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡¹ÓÌÚ¤ÏµÜºê¸©½Ð¿È¤Î18ºÐ¡£¥½¥ì¥Ã¥½·§ËÜ¤«¤é¿ÀÂ¼³Ø±à¹â¤Ë¿Ê³Ø¤·¡¢ºò²Æ¤Î¥¤¥ó¥¿¡¼¥Ï¥¤¤Ç¤ÏÂç²ñÍ¥½¨Áª¼ê¤Ëµ±¤¤¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢ºòÇ¯12·î¤«¤é¹Ô¤Ê¤ï¤ì¤¿Âè104²óÁª¼ê¸¢¤Ë¤â½Ð¾ì¤·¡¢¼ç¤Ëº¸¥µ¥¤¥É¥Ð¥Ã¥¯¤òÌ³¤á¡¢¾å²¼Æ°¤ò·«¤êÊÖ¤·¤Æ¹¥¥¯¥í¥¹¤òÏ¢È¯¡£Âç²ñ¥È¥Ã¥×¤Î£µ¥¢¥·¥¹¥È¤òµÏ¿¤·¡¢¿ÀÂ¼³Ø±à¤Î½éÍ¥¾¡¤ËÂç¤¤¯¹×¸¥¤·¤¿¡£
¡¡²ÃÆþ¤Ë¤¢¤¿¤ê¡¢¹ÓÌÚ¤Ï¥¯¥é¥Ö¤òÄÌ¤¸¤Æ¼¡¤Î¤è¤¦¤Ë¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¤³¤Î¤¿¤Ó¡¢¤¤¤ï¤FC¤Ë²ÃÆþ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡¢¹ÓÌÚ¿ÎæÆ¤Ç¤¹¡£ÍÄ¤¤º¢¤«¤é¤ÎÌ´¤Ç¤¢¤Ã¤¿¥×¥í¥µ¥Ã¥«¡¼Áª¼ê¤È¤·¤Æ¤Î¥¥ã¥ê¥¢¤ò¡¢¤¤¤ï¤FC¤Ç¥¹¥¿¡¼¥È¤Ç¤¤ë¤³¤È¤òÂçÊÑ´ò¤·¤¯»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤³¤Î¥¯¥é¥Ö¤Î·Ç¤²¤ë¥Ó¥¸¥ç¥ó¤ÈÇ®¤¤ÁÛ¤¤¤Ë¶¯¤¯¼æ¤«¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¿Í¤È¤·¤Æ±þ±ç¤µ¤ì¤ë¿Í¤òÌÜ»Ø¤·¡¢´üÂÔ¤Ë±þ¤¨¤é¤ì¤ë¥×¥í¥µ¥Ã¥«¡¼Áª¼ê¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤¤¤ï¤FC¤Î¥Õ¥¡¥ó¡¦¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤Î³§¤µ¤ó¡¢¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡×
¡¡¤Ê¤ª¡¢·ÀÌó´ü´Ö¤Ï2029Ç¯6·î30Æü¤Þ¤Ç¤È¤Ê¤ê¡¢Íâ1·î17Æü¤«¤é¥Á¡¼¥à¤Ë¹çÎ®¤¹¤ëÍ½Äê¤À¡£
¹½À®¡ü¥µ¥Ã¥«¡¼¥À¥¤¥¸¥§¥¹¥ÈWebÊÔ½¸Éô
