スーパー登山部、アルバム『スーパー登山部』リリース決定！東名阪ワンマンライブ開催も発表

スーパー登山部が、6月に初のアルバム『スーパー登山部』をリリースすることが決定。併せて、アルバムを引っさげて東名阪でのワンマンライブ「1st Album『スーパー登山部』 Release Traverse」の開催が発表となった。

■スーパー登山部「燕」プレミア公開決定

1月16日より、スーパー登山部のファンクラブ「超山荘」FC先行とオフィシャル先行での券売もスタート。アルバムの詳細は後日発表される。

また、同日21時より、山中湖近くの自然に囲まれたスタジオで撮影された「燕」 Studio Session LiveがYouTubeでプレミア公開されることも決定した。

■リリース情報

2026年6月

ALBUM『スーパー登山部』

※詳細は後日発表

■ライブ情報

「1st Album『スーパー登山部』 Release Traverse」

06/20（土）大阪・心斎橋JANUS

06/21（日）愛知・名古屋JAMMIN’

06/28（日）東京・渋谷WWW

■関連サイト

スーパー登山部 OFFICIAL SITE

https://superclimbingclub.bitfan.id/