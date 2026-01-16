スーパー登山部、アルバム『スーパー登山部』リリース決定！東名阪ワンマンライブ開催も発表
スーパー登山部が、6月に初のアルバム『スーパー登山部』をリリースすることが決定。併せて、アルバムを引っさげて東名阪でのワンマンライブ「1st Album『スーパー登山部』 Release Traverse」の開催が発表となった。
■スーパー登山部「燕」プレミア公開決定
1月16日より、スーパー登山部のファンクラブ「超山荘」FC先行とオフィシャル先行での券売もスタート。アルバムの詳細は後日発表される。
また、同日21時より、山中湖近くの自然に囲まれたスタジオで撮影された「燕」 Studio Session LiveがYouTubeでプレミア公開されることも決定した。
■リリース情報
2026年6月
ALBUM『スーパー登山部』
※詳細は後日発表
■ライブ情報
「1st Album『スーパー登山部』 Release Traverse」
06/20（土）大阪・心斎橋JANUS
06/21（日）愛知・名古屋JAMMIN’
06/28（日）東京・渋谷WWW
■関連サイト
スーパー登山部 OFFICIAL SITE
https://superclimbingclub.bitfan.id/