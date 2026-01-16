本日の【株主優待】情報 (16日 発表分) 本日の【株主優待】情報 (16日 発表分)



1月16日に、株主優待制度について発表した銘柄を取り上げた。



■導入 ――――――――――――――



八十二長野銀行 <8359> [東証Ｐ] 決算月【3月】 1/16発表

毎年3月末時点で500株以上を1年以上保有する株主を対象に、保有株数に応じて1000～6000円相当のクオカードやカタログギフトを贈呈する。初回の26年3月末は保有期間にかかわらず500株以上の株主すべてを対象とする。



■拡充／変更 ―――――――――――



ヤマイチエステート <2984> [東証Ｓ] 決算月【3月】 1/16発表

保有株数の要件を800株以上に引き上げ（現行400株以上）、株主優待ポイントを保有株数と保有期間に応じて5000～6万5000ポイント付与する。



地域新聞社 <2164> [東証Ｇ] 決算月【8月】 1/16発表（場中）

1000株以上保有の株主を対象とした優待内容を一部変更。



富士山マガジンサービス <3138> [東証Ｇ] 決算月【12月】 1/16発表（場中）

500株以上を6ヵ月以上継続保有する株主へのデジタルギフトを3万5000円分に増額。従来は一律2万5000円分。



ＡＮＡＰホールディングス <3189> [東証Ｓ] 決算月【8月】 1/16発表（場中）

実施回数を年1回→年2回に拡充し、毎年2月末と8月末時点で100株以上を保有する株主を対象とする。優待内容は、①株主優待専用ECサイトで使えるポイント（保有株数に応じて3000～4万ポイント）、②ビットコイン抽選プレゼント（500株以上／総額2100万円相当）、③エステ無料体験チケット、④ビットコイン専用ハードウエアウォレット「Jade Plus」抽選プレゼントの4点。



株探ニュース

