サッカーJ2の藤枝MYFCが霧島市にキャンプインし歓迎式が行われました。今シーズンからチームの指揮をとるのは、元日本代表の槙野智章監督。全国高校サッカー選手権大会で優勝した神村学園について「素晴らしい戦いだった」と絶賛しました。



16日霧島市にキャンプインしたサッカーJ2の藤枝MYFC。歓迎式には選手やスタッフなど約50人が参加し、鹿児島黒牛や黒豚などの特産品が贈られました。





今シーズンからチームの指揮をとるのは元日本代表の槙野智章監督です。（藤枝MYFC・槙野智章監督）「チームとして新しい監督そして新しいことにもチャレンジしていますのでチームの理解度と成熟度を高めていかなければいけない」全国高校サッカー選手権大会で優勝した神村学園について「素晴らしい戦いだった」と絶賛。J2のいわきFCに内定している中野陽斗キャプテンのプレーを見るのが楽しみだと話します。（藤枝MYFC・槙野智章監督）「決勝も素晴らしい戦いの中で2冠をしっかり取りましたし、監督も選手たちも自信持ってやっている。中野キャプテンもいわきFCとのトレーニングマッチに入っているので間近でプレーを見られるのは楽しみ」いわきFCとのトレーニングマッチは1月18日に行われるということです。藤枝MYFCのキャンプは25日までです。