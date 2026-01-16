指原莉乃プロデュースのアイドルグループ=LOVE（イコールラブ、通称イコラブ） イコラブの「コ」を深堀っていく地上波冠番組「イコラブコッコッコー!!」 2026年1月28日より日本テレビで放送開始！
指原莉乃がプロデュースするアイドルグループ=LOVE（イコールラブ、通称イコラブ）。
昨年2月にリリースした楽曲『とくべチュ、して』が、ストリーミング累計1.2億回再生を突破し、さらにTikTok での総再生回数でも21億回再生を突破するなど、現在話題沸騰中。
10月に発売した19thシングル『ラブソングに襲われる』は自己最高初週売上となる33.3万枚を突破し、オリコン週間シングルランキング、Billboard JAPAN Top Singles Sales ともに1位を獲得。
現在、史上最大動員数となる=LOVE8周年ツアー「=LOVE 8th ANNIVERSARY PREMIUM TOUR」を開催中で、ツアーファイナルは2026年4月、自身最大規模となる神奈川県・横浜スタジアムでの開催が決定している。
そんな、今勢いの加速が止まらない=LOVEによる、
地上波冠番組『イコラブコッコッコー!!』が日本テレビにて放送決定！
2026年1月28日（水）24時59分より、日本テレビでスタートします。
この番組では、「イコラブの個性」を「コ性」と定義。グループとして活躍の幅を広げているイコラブが2026年、さらなる大きなステージへと突き進んでいくため、毎回とあるメンバーの能力を最大限に発揮！
グループに必要不可欠な個々の「コ性」を一層引き出していく、
イコラブ初の兎にも角にも「イコラブの『コ』を深堀っていく」番組です。
MCは相席スタートが担当します。TVer、日テレ無料（TADA）では地上波番組放送後より見逃し配信も実施します。
=LOVE個々の魅力がたっぷり楽しめる『イコラブコッコッコー!!』をお楽しみ下さい！
指原莉乃がプロデュースするアイドルグループ
（イコールラブ、通称イコラブ）
グループとして活躍の幅を広げているイコラブが
2026年、さらなる大きなステージへと
突き進んでいくため
毎回とあるメンバーの能力を
最大限に発揮！
■番組タイトル：「イコラブコッコッコー!!」
■放送日時：2026年1月28日（水）24時59分〜スタート（全8回）
日本テレビ（関東ローカル）※放送遅延・休止の可能性がございます
■出演：＝LOVE、相席スタート（MC）
■オンライン動画配信：
・TVer、日テレ TADAにて地上波番組放送後より見逃し配信（番組放送終了後 次話放送まで視聴可能）
・Hulu にて地上波番組放送後より配信（毎週水曜番組放送後 新エピソード公開）
■番組公式サイト：https://www.ntv.co.jp/equal-love/
■番組公式 X アカウント：
「イコラブコッコッコー!!【公式】」@Equal_LOVE_ntv （https://x.com/Equal_LOVE_ntv）
■推奨ハッシュタグ：#イコラブコッコッコー #イコラブ
【＝LOVE（イコールラブ）プロフィール】
指原莉乃がプロデュースするアイドルグループ。
2017年9月6日、ソニーミュージックより1stシングル『＝LOVE』でメジャーデビュー。
これまでに19作のシングルをリリースし、すべてオリコン週間シングルランキングトップ10入りを果たしている。（6thシングル『ズルいよズルいね』、8thシングル『青春”サブリミナル”』、12thシングル『Be Selfish』、14thシングル『ナツマトぺ』、15thシングル『ラストノートしか知らない』 、19thシングル『ラブソングに襲われる』は初登場1位を獲得。2021年5月にリリースしたファーストアルバム『全部、内緒。』でもオリコン週間アルバムランキング初登場1位を獲得。）
2025年2月に埼玉県・さいたまスーパーアリーナでスタートした、＝LOVE ARENA TOUR 2025「〜Timeless Tales〜」は追加公演を含め全6会場12公演を開催し、約11.5万人を動員し大盛況を収める。
2月26日に通算18枚目となるシングル『とくべチュ、して／恋人以上、好き未満』を発売し、オリコン週間シングルランキング、Billboard JAPAN Top Singles Salesともに自己最高初週売上を更新。ストリーミング累計は1.2億回、TikTokの総再生回数も21億回再生を突破するなど、現在話題沸騰中。10月8日に発売した19thシングル『ラブソングに襲われる』は自己最高初週売上となる33.3 万枚を突破し、オリコン週間シングルランキング、Billboard JAPAN Top Singles Salesともに1位を獲得。
9月の広島県・広島サンプラザホールを皮切りに、史上最大動員数となる＝LOVE8周年ツアー「＝LOVE 8th ANNIVERSARY PREMIUM TOUR」を開催中で、ツアーファイナルは2026年4月、自身最大規模となる神奈川県・横浜スタジアムでの開催が決定している。
＝LOVEという名前には、「アイドルとはファンに愛されなければいけない。そしてアイドルという仕事も自分が愛さなければいけない。」という指原莉乃の想いが詰まっている。
■HP：https://equal-love.jp/
■YouTube：https://www.youtube.com/@equallove_
■X：https://x.com/Equal_LOVE_12
■Instagram：https://www.instagram.com/equal_love.official/
■TikTok：https://www.tiktok.com/@equal_love_12