指原莉乃がプロデュースするアイドルグループ=LOVE（イコールラブ、通称イコラブ）。

昨年2月にリリースした楽曲『とくべチュ、して』が、ストリーミング累計1.2億回再生を突破し、さらにTikTok での総再生回数でも21億回再生を突破するなど、現在話題沸騰中。

10月に発売した19thシングル『ラブソングに襲われる』は自己最高初週売上となる33.3万枚を突破し、オリコン週間シングルランキング、Billboard JAPAN Top Singles Sales ともに1位を獲得。

現在、史上最大動員数となる=LOVE8周年ツアー「=LOVE 8th ANNIVERSARY PREMIUM TOUR」を開催中で、ツアーファイナルは2026年4月、自身最大規模となる神奈川県・横浜スタジアムでの開催が決定している。

そんな、今勢いの加速が止まらない=LOVEによる、

地上波冠番組『イコラブコッコッコー!!』が日本テレビにて放送決定！

2026年1月28日（水）24時59分より、日本テレビでスタートします。

この番組では、「イコラブの個性」を「コ性」と定義。グループとして活躍の幅を広げているイコラブが2026年、さらなる大きなステージへと突き進んでいくため、毎回とあるメンバーの能力を最大限に発揮！

グループに必要不可欠な個々の「コ性」を一層引き出していく、

イコラブ初の兎にも角にも「イコラブの『コ』を深堀っていく」番組です。

MCは相席スタートが担当します。TVer、日テレ無料（TADA）では地上波番組放送後より見逃し配信も実施します。

=LOVE個々の魅力がたっぷり楽しめる『イコラブコッコッコー!!』をお楽しみ下さい！

番組概要

出演者

相席スタート ＝LOVE相席スタート

番組情報

■番組タイトル：「イコラブコッコッコー!!」

■放送日時：2026年1月28日（水）24時59分〜スタート（全8回）

日本テレビ（関東ローカル）※放送遅延・休止の可能性がございます



■出演：＝LOVE、相席スタート（MC）

■オンライン動画配信：

・TVer、日テレ TADAにて地上波番組放送後より見逃し配信（番組放送終了後 次話放送まで視聴可能）

・Hulu にて地上波番組放送後より配信（毎週水曜番組放送後 新エピソード公開）

■番組公式サイト：https://www.ntv.co.jp/equal-love/

■番組公式 X アカウント：

「イコラブコッコッコー!!【公式】」@Equal_LOVE_ntv （https://x.com/Equal_LOVE_ntv）

■推奨ハッシュタグ：#イコラブコッコッコー #イコラブ

【＝LOVE（イコールラブ）プロフィール】

指原莉乃がプロデュースするアイドルグループ。

2017年9月6日、ソニーミュージックより1stシングル『＝LOVE』でメジャーデビュー。

これまでに19作のシングルをリリースし、すべてオリコン週間シングルランキングトップ10入りを果たしている。（6thシングル『ズルいよズルいね』、8thシングル『青春”サブリミナル”』、12thシングル『Be Selfish』、14thシングル『ナツマトぺ』、15thシングル『ラストノートしか知らない』 、19thシングル『ラブソングに襲われる』は初登場1位を獲得。2021年5月にリリースしたファーストアルバム『全部、内緒。』でもオリコン週間アルバムランキング初登場1位を獲得。）

2025年2月に埼玉県・さいたまスーパーアリーナでスタートした、＝LOVE ARENA TOUR 2025「〜Timeless Tales〜」は追加公演を含め全6会場12公演を開催し、約11.5万人を動員し大盛況を収める。

2月26日に通算18枚目となるシングル『とくべチュ、して／恋人以上、好き未満』を発売し、オリコン週間シングルランキング、Billboard JAPAN Top Singles Salesともに自己最高初週売上を更新。ストリーミング累計は1.2億回、TikTokの総再生回数も21億回再生を突破するなど、現在話題沸騰中。10月8日に発売した19thシングル『ラブソングに襲われる』は自己最高初週売上となる33.3 万枚を突破し、オリコン週間シングルランキング、Billboard JAPAN Top Singles Salesともに1位を獲得。

9月の広島県・広島サンプラザホールを皮切りに、史上最大動員数となる＝LOVE8周年ツアー「＝LOVE 8th ANNIVERSARY PREMIUM TOUR」を開催中で、ツアーファイナルは2026年4月、自身最大規模となる神奈川県・横浜スタジアムでの開催が決定している。

＝LOVEという名前には、「アイドルとはファンに愛されなければいけない。そしてアイドルという仕事も自分が愛さなければいけない。」という指原莉乃の想いが詰まっている。

■HP：https://equal-love.jp/

■YouTube：https://www.youtube.com/@equallove_

■X：https://x.com/Equal_LOVE_12

■Instagram：https://www.instagram.com/equal_love.official/

■TikTok：https://www.tiktok.com/@equal_love_12