1月15日、タレントの香取慎吾が自身のXを更新。突然見せたイメチェン姿に驚きが広がっている。香取は、《深呼吸大事ね》と綴り、動画とともにポスト。海辺を歩く自身の動画を公開した。

「動画の中の香取さんは、青色の柄物シャツを羽織り、メガネをかけた爽やかな装いで海辺を歩いています。時折手を広げながら風を感じる仕草も見せ、貴重なプライベートショットを公開しました。ですが、ファンの視線は髪型に釘付け。突然のイメチェンに騒然となったのです」（芸能プロ関係者）

実際に香取の投稿したポストには、

《ちょっ！！！！！髪！！！！！！》

《髪が！！！短くなってる！！》

《髪どうした？！両さんやるの？！》

香取がすっきりとした黒の七三ヘアーに変わったことに驚く声が並んでいた。

香取といえば、1月12日にMCを務める『欽ちゃん＆香取慎吾の全日本仮装大賞』（日本テレビ系）が放送されたばかり。同番組は収録だが、その際には、前髪をセンター分けにし、少しパーマがかった髪型を披露。その記憶も新しいため、今回のイメチェンにはファンも驚いたようだ。

「香取さんは、12日にもXを更新し、今回同様の青いシャツを着用したプライベートショットをアップしていました。雪が降る中、無邪気に笑顔を見せる香取さんの動画がポストされましたが、その際にはグレーのギャップを被っていて髪型は見えず。ここにきて、ニューヘアの解禁となったようです」（前出・芸能プロ関係者）

バラエティ番組から、ドラマへの出演など、その活躍は勢いを増す香取。2025年は、初ソロ全国ツアー『SHINGO KATORI 1st LIVE TOUR Circus Funk 2025』が開催され、大忙しな1年となった。

「そんな香取さんですが、2026年早々から勢いのあるスタートを切りました。『仮装大賞』はもちろんのこと、1月10日からは、自身初の関西ローカルでのレギュラー新番組『しんごの芽』がスタート。気合を入れるために短くしたという見方もあります」（前出・芸能プロ関係者）

“深呼吸”しながら、仕事に邁進してもらいたいものだ。