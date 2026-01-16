【放送日時】
1月16日(金)よる7時00分から7時56分

 

【番組概要】

ＭＣ二宮和也、菊池風磨らファミリーと楽しくあそぶ
金曜よる、色々知って、豊かな日常を育む“知・育”バラエティー！

 

＜出演者＞　

 【ＭＣ】二宮和也

【ファミリー】菊池風磨（timelesz）/ 吉村崇・ガンバレルーヤ

【ゲスト】竹内涼真 / 有岡大貴（Hey! Say! JUMP）・薮宏太（Hey! Say! JUMP）

 

【番組内容】

■「見るなぞなぞ！4コマ漫画シアター」
　江戸時代に流行した脳トレ「判じ絵」なぞなぞを4コマ漫画にして出題！
　やわらかい頭でいち早く正解を閃くのは誰！？

■「もしもの世界を科学で解明！ニノさん的 冬の自由すぎ研究！」
　現実ではあり得ないけど“もしもこんなことが起こったらどうなるの？”
　ワクワクする夢の世界を、専門家たちの知識を集結させ空想上の答えを導き出す！
【今回の研究】
　力自慢の生物たちが野球選手になってホームランをかっ飛ばしたら
　どの生物が一番遠くまで飛ばせるのか？
　キリンvsジャコウウシvsシャチvsモンハナシャコ！

■ひらがな作文ポーカー
　ひらがなが1文字ずつ書かれたカードを使ってポーカー！
　ディーラーからランダムに配られた5枚のひらがなカードでコトバを作り、
　「ワンペア」や「フルハウス」などポーカールールで勝負！　
　カードは「あ」から「ん」と「ー（伸ばし棒）」が書かれた47枚。
　ひらめきと運が試される知育カードバトル！
　5つの文字からおもしろいコトバを作り出すのは誰だ！？

お楽しみに！