1月16日(金)放送 ゲスト：竹内涼真 / 有岡大貴（Hey! Say! JUMP）・薮宏太（Hey! Say! JUMP）
【放送日時】
1月16日(金)よる7時00分から7時56分
【番組概要】
ＭＣ二宮和也、菊池風磨らファミリーと楽しくあそぶ
金曜よる、色々知って、豊かな日常を育む“知・育”バラエティー！
＜出演者＞
【ＭＣ】二宮和也
【ファミリー】菊池風磨（timelesz）/ 吉村崇・ガンバレルーヤ
【ゲスト】竹内涼真 / 有岡大貴（Hey! Say! JUMP）・薮宏太（Hey! Say! JUMP）
【番組内容】
■「見るなぞなぞ！4コマ漫画シアター」
江戸時代に流行した脳トレ「判じ絵」なぞなぞを4コマ漫画にして出題！
やわらかい頭でいち早く正解を閃くのは誰！？
■「もしもの世界を科学で解明！ニノさん的 冬の自由すぎ研究！」
現実ではあり得ないけど“もしもこんなことが起こったらどうなるの？”
ワクワクする夢の世界を、専門家たちの知識を集結させ空想上の答えを導き出す！
【今回の研究】
力自慢の生物たちが野球選手になってホームランをかっ飛ばしたら
どの生物が一番遠くまで飛ばせるのか？
キリンvsジャコウウシvsシャチvsモンハナシャコ！
■ひらがな作文ポーカー
ひらがなが1文字ずつ書かれたカードを使ってポーカー！
ディーラーからランダムに配られた5枚のひらがなカードでコトバを作り、
「ワンペア」や「フルハウス」などポーカールールで勝負！
カードは「あ」から「ん」と「ー（伸ばし棒）」が書かれた47枚。
ひらめきと運が試される知育カードバトル！
5つの文字からおもしろいコトバを作り出すのは誰だ！？
お楽しみに！