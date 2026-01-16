【放送日時】

1月16日(金)よる7時00分から7時56分

【番組概要】

ＭＣ二宮和也、菊池風磨らファミリーと楽しくあそぶ

金曜よる、色々知って、豊かな日常を育む“知・育”バラエティー！

＜出演者＞

【ＭＣ】二宮和也

【ファミリー】菊池風磨（timelesz）/ 吉村崇・ガンバレルーヤ

【ゲスト】竹内涼真 / 有岡大貴（Hey! Say! JUMP）・薮宏太（Hey! Say! JUMP）

【番組内容】

■「見るなぞなぞ！4コマ漫画シアター」

江戸時代に流行した脳トレ「判じ絵」なぞなぞを4コマ漫画にして出題！

やわらかい頭でいち早く正解を閃くのは誰！？

■「もしもの世界を科学で解明！ニノさん的 冬の自由すぎ研究！」

現実ではあり得ないけど“もしもこんなことが起こったらどうなるの？”

ワクワクする夢の世界を、専門家たちの知識を集結させ空想上の答えを導き出す！

【今回の研究】

力自慢の生物たちが野球選手になってホームランをかっ飛ばしたら

どの生物が一番遠くまで飛ばせるのか？

キリンvsジャコウウシvsシャチvsモンハナシャコ！

■ひらがな作文ポーカー

ひらがなが1文字ずつ書かれたカードを使ってポーカー！

ディーラーからランダムに配られた5枚のひらがなカードでコトバを作り、

「ワンペア」や「フルハウス」などポーカールールで勝負！

カードは「あ」から「ん」と「ー（伸ばし棒）」が書かれた47枚。

ひらめきと運が試される知育カードバトル！

5つの文字からおもしろいコトバを作り出すのは誰だ！？

お楽しみに！