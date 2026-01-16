「timelesz」の原嘉孝（30）が、15日放送のフジテレビ「トークィーンズ」（木曜後11・00）に出演。自身の恋愛観について話した。

8日の放送で「私との時間も大事にしてと言われたら？」という質問に「終わりです。お別れ」とキッパリ口にし「そうなるぐらいだったら無理。もう、パートナーいらないです、となっちゃうかも」と彼女に対する“終わりスイッチ”が多く、共演者たちを驚かせた原。今回は前回語りきれなかった自身の「恋愛NG項目」についてトークした。

一方で「彼女と過ごす時間そのものがリフレッシュにつながる？」という質問には「切羽詰まっていたらあるんじゃないですか？仕事で脳内がショート起こしそうなとき、甘えたいなっていうときはあるかもしれないですね…」と明かし、「膝枕。膝枕で頭なでなでしてほしい、安心を与えてくれるじゃないですか」と話した。

これに対し、同局の堤礼実アナウンサーから「じゃあ膝枕してもらって頭なでてもらいながら“私のこと好き？”って聞かれたらどうします？」と尋ねられると「終わりです」と即答し、またも共演者たちを驚かせた。