¡¡¸½Ìò»þÂå¤Ë3´§²¦¤ò3ÅÙ³ÍÆÀ¤·¡¢´ÆÆÄ¤È¤·¤Æ¤ÏÃæÆü¤ò4ÅÙ¤Î¥ê¡¼¥°Í¥¾¡¤ËÆ³¤¤¤¿Íî¹çÇîËþ»á¡Ê72¡Ë¤¬16Æü¡¢¼«¿È¤ÎYouTube¡ÖÍî¹çÇîËþ¤Î¥ª¥ìÎ®¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡×¤ò¹¹¿·¡£¥ä¥¯¥ë¥È¤ÎÃÓ»³Î´´²¿·´ÆÆÄ¤Î¸½Ìò»þÂå¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤Ï¡Ö¡Ê¥Ð¥Ã¥È¤ò¡Ë¿¶¤ê²ó¤¹Áª¼ê¡£¹ë²÷¤ÊÁª¼ê¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¸½Ìò»þÂå¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤¬´ÆÆÄ¤È¤·¤Æ¿§¤Ë½Ð¤ë¤Î¤«¡©¤È¼ÁÌä¤µ¤ì¤ë¤È¡Ö¤¤¤ä¡¢¤Ê¤¤¤È»×¤¦¡×¤ÈÂ¨Åú¡£
¡¡¿·´ÆÆÄ¤È¤·¤ÆÃíÌÜ¤¹¤ëÉôÊ¬¤Ë¤Ï¡Ö¤½¤ÎµåÃÄ¤Î»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ëÆÃÄ§¤ò¡¢ÎÉ¤¤ÉôÊ¬¤ò¿¤Ð¤·¤Æ¡¢°¤¤ÉôÊ¬¤ò¤É¤¦¤ä¤Ã¤ÆÊä¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤«¤Ã¤Æ¤³¤È¤·¤«¤Ê¤¤¤È»×¤¦¡£¤³¤ì¡¢Ã¯¤¬´ÆÆÄ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â°ì½ï¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£
¡¡¥ä¥¯¥ë¥È¤Ï21Ç¯¡¢22Ç¯¤Î¥ê¡¼¥°Ï¢ÇÆ°Ê¹ß¤Ï5°Ì¡¢5°Ì¡¢6°Ì¤ÈÄãÌÂ¡£º£¥ª¥Õ¤Ë¤Ï¼çË¤¤ÎÂ¼¾å½¡Î´¤¬¥Ý¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¥·¥¹¥Æ¥à¤Ç¥Û¥ï¥¤¥È¥½¥Ã¥¯¥¹¤Ø¤Î°ÜÀÒ¤¬·è¤Þ¤ê¡¢¸½»þÅÀ¤Ç¤ÏÂç¤¤ÊÀïÎÏ¥À¥¦¥ó¤È¤Ê¤Ã¤¿¤À¤±¤ËÃÓ»³´ÆÆÄ¤Î¼êÏÓ¤ËÂç¤¤Ê´üÂÔ¤¬¤«¤«¤ë¡£
¡¡Íî¹ç»á¤Ï¼«Ê¬¤Î·Ð¸³¤â´Þ¤á¤Æ¡Ö¼«Ê¬¤Î¤È¤³¤í¤ÎºÇÂç¤ÎÉð´ï¤ò¿¤Ð¤·¤Æ¡¢·çÅÀ¤ò¤É¤¦¤ä¤Ã¤ÆÊä¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤«¤Ã¤Æ¡¢¤½¤ì¤·¤«¤Ê¤¤¤ó¤À¤è¡£¤½¤ÎµåÃÄ¤Î»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ëÆÃÄ§¤òÁ´Éô¾Ã¤·¤Æ¡¢¿·¤·¤¯ºî¤ê¤«¤¨¤ë¤Ê¤ó¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤é¡¢¤È¤Æ¤â¤¸¤ã¤Ê¤¤¤±¤É»þ´Ö¤¬Â¤ó¤Ê¤¤¡£¤½¤¦¤¤¤¦¹Í¤¨¤ò¿·´ÆÆÄ¤¬»ý¤Ã¤Æ¤ë¤«¤É¤¦¤«¡×¤È¼«¿È¤Î¹Í¤¨¤ò¸ý¤Ë¤·¤¿¡£