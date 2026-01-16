Photo: 田中宏和

精巧なパーツを見ているだけでワクワク！

269ピースを自分の手で組み立てて、アナログなスチームパンク調のデザインの掛け時計を駆動させることができる。モデラーじゃなくたって、ちょっとチャレンジしたくなる要注目のプロダクトが「Steampunk Wall Clock」です。

木でできているとは思えないほど精巧な作り

Photo: 田中宏和

「Steampunk Wall Clock」を組み立てる前の様子は、ご覧のとおり。

とても木製とは思えない精巧な仕上がりになっているのは、さすがの一言。このまま組み立てずに、額に入れて飾っておくのも良さそうだと思わされるほどの仕上がりになっています。

Photo: 田中宏和

ちなみに、パーツが埋め込まれているベースプレートがそのまま木箱の外装を兼ねているのも、なかなかシャレているポイント。フィルムでラッピングされており、パーツ欠損の心配はありませんのでご安心を。

Photo: 田中宏和

パーツ同士を結合するためのジョイントも木製となっており、見てのとおりのサイズ感。作業中に無くしてしまわないように、トレイなどの入れ物を用意しておくといいでしょう。これらを工具や接着剤を使わずに完組みしていきます。

正確な動作のための蝋引き

Photo: 田中宏和

組み立てで最も難易度が高いポイントは、滑りを良くするため一部パーツに蝋引きをしないといけないところとなります。

蝋は付属していますので、細かく砕いた蝋を爪楊枝などでパーツにこすりつけておき、ドライヤーなどで溶かしてコーティングする方法がやりやすいでしょう。別途ロウソクを用意し、液状になった蝋を塗りつけるなどの方法も取れますので、地道に作業していただければ。

作業時間の目安は約5時間となっていますが、蝋引きが初めての人なら適当な木材で試してみる時間等も鑑みて、さらに数時間をみておいたほうがいいでしょう。

手軽に工作の楽しさを満喫

Photo: 田中宏和

今回私はスキマ時間で組み立てていくようにしていましたので、この記事の締め切り時点でまだ完成に至っておりません。

それでも、「Steampunk Wall Clock」が組み上がった瞬間を楽しみに、コツコツと組み立てている時間はとても楽しいもの。工作が好きな人はもちろん、完成したあとのインテリアとしての価値に期待している人も充実した時間を過ごすことができると思いますよ。

きちんと実用可能

Image: KiTToSiN

世界でも定評ある木工技術の国ポーランド発の「Steampunk Wall Clock」は、完成すれば、重りの重力と精密な歯車によって約12時間連続で正確な時刻を示してくれるプロダクトです。

Image: KiTToSiN

スマートフォンをはじめとしたデジタルツールに囲まれる日常に、アナログな景色を足してくれる壁掛け時計。カチカチという心地よい音色も、アーティスティックなヴィジュアルも、きっと現代人に不足している “心の栄養素” を与えてくれるはず。

大切な人へのプレゼントとしても、ぜひご活用いただきたいと思います。

写真付きの説明書に加え、組み立て動画も完備されている「Steampunk Wall Clock」は、初めての人でも安心して取り組みやすいプロダクトです。気になる人はお早めのチェックをお忘れなく！

Photo: 田中宏和

Image: KiTToSiN

