¥Ò¥«¥ë¤¬Áí³Û£³£¹²¯±ß¤ÎÊª·ï¹ØÆþ¡¡£²£µ²¯±ßÂ¤ê¤º¡Ö²¿¤È¤«¤Ê¤ë¡×
¡¡¿Íµ¤¥æ¡¼¥Á¥å¡¼¥Ð¡¼¤Î¥Ò¥«¥ë¤¬¡¢£±£¶Æü¤Þ¤Ç¤Ë¼«¿È¤Î¥æ¡¼¥Á¥å¡¼¥Ö¤ò¹¹¿·¡£ÅÔÆâ¤ËÁí³Û£³£¹²¯±ß¤Î²È¤ò¹ØÆþ¤·¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£
¡¡¥Ò¥«¥ë¤Ï¸½ºß¡¢²ÈÄÂ£³£³£°Ëü±ß¤Î²È¤Ë½»¤ó¤Ç¤¤¤ë¤¬¡Ö¥æ¡¼¥Á¥å¡¼¥Ð¡¼¤Ã¤ÆÆÃ¼ì¤Ê¿¦¶È¤Ê¤ó¤Ç¡¢¤É¤¦¤·¤Æ¤â½»¤à¤È¤³¤í¤¬Æñ¤·¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡£²áµî¤Î²È¤âÁ´Éô¶¯À©Âàµî¤ß¤¿¤¤¤Ê´¶¤¸¡£»¦³²Í½¹ð¤¬Íè¤¿¤ê¤È¤«¡£¤¤¤í¤ó¤Ê¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢º£¤Î²È¤â£²Ç¯¤¯¤é¤¤½»¤ó¤À¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤¤¤ÄÂàµî¤Ë¤Ê¤ë¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡£¤³¤³¤òÄÉ¤¤½Ð¤µ¤ì¤¿¤é¡¢¼¡¤Ë½»¤à½ê¤¬ËÜÅö¤Ë¤Ê¤¤¡×¤ÈÀÚ¼Â¤ÊÇº¤ß¤â¤¢¤ë¤½¤¦¡£
¡¡¤À¤Ã¤¿¤é¡¢²È¤òÇã¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤ª¤¦¡½¡½¡£¥æ¡¼¥Á¥å¡¼¥Ð¡¼Ãç´Ö¤Î¥«¥¸¥µ¥Ã¥¯¤¬²È¤ò·ú¤Æ¤¿¤³¤È¤â»É·ã¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¡ÖËÍ¤â¤½¤ì¤Ë¤Ê¤é¤Ã¤Æ¡¢Âç¤¤Ê·èÃÇ¤·¤è¤¦¤Ã¤Æ¡£¼«Ê¬¤ÇÇã¤¦¤·¤«¤Ê¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ã¤Æ¡£¼«Ê¬¤ÎÊª¤À¤Ã¤¿¤é¡¢²ÈÄÂ¤âÊ§¤ï¤Ê¤¯¤Æ¤¤¤¤¤·¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£
¡¡Æ±µï¤¹¤ë¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤ÎÆþ¹¾µðÇ·»á¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¹ØÆþÍ½Äê¤ÎÊª·ï¤Ï£³£·²¯±ß¡¢Æ¬¶â¤À¤±¤Ç£¶²¯±ß¤À¤È¤¤¤¦¡£
¡¡Æ±»á¤Ï¡Ö¤½¤â¤½¤â²¶¤¿¤Á¡¢£³£·²¯±ß¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤è¡£ÎäÀÅ¤Ë£²£µ²¯±ß¤°¤é¤¤Â¤ê¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤è¡£²¿¤ÇÇã¤¦¤ó¤¹¤«¡©¡×¤È¥Ä¥Ã¥³¥ß¡£
¡¡¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Î¥ï¥ó¥Õ¥í¥¢£´Éô²°¤ò´Ý¤´¤È¹ØÆþ¤·¤¿¤È¤¤¤¤¡ÖÉô²°¤ò¤Ä¤Ê¤²¤¿¤ê¤È¤«¡¢²þÁõ¤¹¤ë¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£¡Ø¥×¥é¥¹£²²¯¤«¤«¤ê¤Þ¤¹¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤Æ¡¢£³£¹²¯±ß¤«¤«¤ë¤ó¤Ç¤¹¡×¡£Æ±»á¤¤¤ï¤¯¡Ö¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡¢Íø±×¤Ç£¸£°²¯±ß¤Ê¤¤¤ÈÇã¤¨¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¿È¤Î¾æ¤Ë¹ç¤Ã¤¿¡Ä¤È¤Ï¸À¤¤Æñ¤¤¤¬¡¢¥Ò¥«¥ë¤Ë¤ÏÊÌ¤ÎÁÀ¤¤¤¬¤¢¤ë¡£
¡Ö£²£°£²£¶Ç¯¤òÃæÅÓÈ¾Ã¼¤Ë½ª¤ï¤é¤»¤Ê¤¤¤¿¤á¤Ë¤â¡¢ºÇ½é¤«¤éÈô¤Ð¤·¤Æ¡Ø¤½¤Î¤¿¤á¤Ë´èÄ¥¤í¤¦¡Ù¤Ë¤·¤è¤¦¤Ã¤Æ¤¤¤¦¡£¤Ê¤ó¤È¤«¤Ê¤ë¡£Àè¹ÔÅê»ñ¤Ç¤¹¤è¡×
¡¡Æþµï¤Ï£²Ç¯¸å¡£²Ì¤¿¤·¤Æ¤É¤¦¤Ê¤ë¤«¡£