【Hi-Fi Rush：コンソール版新エディション】 3月 発売予定 価格：未定

KRAFTONは、Tango Gameworks開発のリズムアクションゲーム「Hi-Fi RUSH」において、PS5とXbox Series X用のパッケージソフトを3月に発売することを発表した。3種のエディションを発売予定で、価格は未定。

「Hi-Fi RUSH」は、2023年に発売された音楽のビートに合わせて戦闘やアクションが展開するリズムアクションゲーム。Tango Gameworksは親会社ゼニマックス・アジアの閉鎖に伴って2024年に一時閉鎖されたが、同年8月にKRAFTONが事業継承し、グループの一員となっている。今回のパッケージ版は「Hi-Fi RUSH」の「IP拡大に取り組むためのもの」としている。

日本を含むアジア版エディションの発売は3月を予定しており、詳細は後日案内予定となっているが、先んじて海外版の先行予約が1月17日0時より開始となる。期間は3月2日13時59分まで。なお、日本で購入する場合は海外からの配送となる。

海外版で販売されるのは3種類のエディションで、それぞれ「Rhythm Edition」「Smidge Edition」「Project Armstrong Edition」。最も豪華な「Project Armstrong Edition」では808ロボットの8インチぬいぐるみや主人公チャイのミニチュアギターレプリカ6インチなどが付属する。

各エディションの内容

・Rhythm Edition：39.99ドル

ゲームディスク本体とケース、ブッククレット、DLCコスチューム3種。

・Smidge Edition：69.99ドル

ゲームディスク本体とケース、ブッククレット、DLCコスチューム3種＋3枚組サウンドトラック - ライナーノーツ付き、ゲームキャラクター”Smidge”をテーマにした収納ボックス

・Project Armstrong Edition：174.99ドル

ゲームディスク本体とケース、ブッククレット、DLCコスチューム3種、3枚組サウンドトラック - ライナーノーツ付き、”Smidge”収納ボックス+ハードカバーアートブック、808ロボットの8インチぬいぐるみ、主人公チャイのミニチュアギターレプリカ6インチ、チャイのプロジェクト アームストロングパス、回転式 MP3 プレーヤーピン、個別番号付き真正証明書