1.遊ばない

遊ぶことが大好きな猫が、いくらおもちゃを見せて誘っても興味を示さない…そんなときは心配になりますね。

猫は、お気に入りであっても、同じおもちゃで遊んでいると飽きてしまうことがあります。おもちゃの種類を変えてみたり、遊び方を工夫してみて遊びに乗ってくるようなら、ただ単におもちゃに飽きてしまったことが考えられます。

しかし、何を見せても反応しない場合は、遊ぶ元気がないのかも知れません。体調不良の場合は、嘔吐・下痢や排泄の異常などの他の症状や食欲不振などが見られることもあります。食欲はあって、遊びたそうにしているのに動かない場合は、ケガをしていて痛みから動けないのかも知れません。体調や動きをよく観察してみて下さい。

2.毛づくろいをしない

猫はとてもきれい好き。1日に何度も毛づくろいをしている姿が見られますね。猫の毛づくろいには、清潔を保つことはもちろん、体温調節やリラックス効果などの意味もあります。猫にとって、毛づくろいはとても大切な行為なのです。

でも、それがなくなったときは、体に痛みや違和感があってできないことが考えられます。

口内炎などで口の中に痛みがあるときも毛づくろいがうまくできません。

3.爪とぎをしない

それまで頻繁に爪とぎをしていた猫が急にやらなくなってしまったら、体調が悪く、爪とぎをする元気がないのかも知れません。足のケガや関節炎などにより、痛さで爪とぎをしないこともあります。

爪とぎは、同じものを使っていると削れてうまく爪が引っかからなくなります。爪とぎを使い古してしまうと使わなくなることがあるため、チェックしてみて下さい。まだ十分使えるのに爪とぎをしなくなってしまったら、体調不良の可能性があります。

4.トイレを使わない

猫がトイレを使わないのは、トイレの汚れが原因のことが多いです。排泄物が残っていたり、においがついたままのトイレは排泄を嫌がることがあります。排泄を我慢してしまったり、トイレ以外で粗相をしてしまうこともあるため、トイレはいつもきれいにしておきましょう。

成長してトイレのサイズが合わなくなったり、猫砂が気に入らないときも排泄をしなくなることがあります。

ただ、トイレに入るのに排泄ができない場合は、健康上の問題が考えられます。緊急性のある泌尿器系の病気の恐れがあるため、早急に動物病院を受診しましょう。

まとめ

猫の行動の変化は、体調不良や病気が隠れていることがあります。それまで普通にしていたことを急にやらなくなったときは、要注意です。やらないのではなく、出来ないのかも知れないからです。

行動の変化だけでなく、他に症状はないか、触ると痛がらないかなど確認してみましょう。様子がおかしいときは動物病院を受診して下さいね。

高齢になることで、それまでできていたことができなくなることもあります。ただし、この場合は急激にというよりは、少しずつやらなくなっていきます。老化によっていつもの行動ができないときは、飼い主さんがケアを手伝ってあげましょう。

(獣医師監修：唐野智美)