《新作》こういうの欲しかった！【3COINS】日常が少し快適になる「優秀アイテム」って？

おしゃれで便利なアイテムがリーズナブルな価格で手に入る【3COINS（スリーコインズ）】には、暮らしをちょっぴり豊かにしてくれる「日用品」があるそう。今回は、デザインはもちろん、使い勝手にもこだわった新作 & 優秀アイテムをご紹介します。人気の商品はすぐに品切れになってしまうので早めのチェックがおすすめ。お買い物の参考にしてみてください。

考えた人天才「曜日ごとに収納できる便利ボックス」

レシートや領収書といった、あとで見直したいもの・毎日飲んでいる薬・おやつの小分け収納など、アイデア次第でいろいろな使い方ができるこちらは「ウィークリー小物入れボックス」です。9つの引き出しには曜日が書かれていて、その日の分を分けて収納できます。1つ1つの引き出しの幅や奥行も大きすぎず・小さすぎずのちょうどいいサイズ感。カラーは、ブラウンとクリアの2種類。どちらも中が見えるので薬の飲み忘れなども防止できそうです。販売価格は\770（税込）です。

書き込めるのがいい！「ドアノブプレート」

Web会議や勉強中など、部屋に入ってほしくないときに使えるこちらの「ドアノブサインプレート」。クリア素材のプレートは、何をしているか・どこにいるかを書き込める仕様になっているのが魅力。消しゴム付きのペンが付属しているため、ホワイトボードのように繰り返し使うことができます。ドアノブに掛けておくだけで伝わるため、忙しいときにも手軽に使えそう。2個セットで\330（税込）で買えるので、試してみてはいかがでしょう。カラーは、クリアイエロー・クリアブルーの2種類です。

※すべての商品情報・画像は3COINS出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Yuri.A