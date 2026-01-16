立憲民主党と公明党による新党の名前が「中道改革連合」に決まりました。解散総選挙は超短期決戦が見込まれる中、新党はどこまで有権者に受け入れられるのか。そして長野県内の選挙戦への影響は…。



公明党 斉藤代表

「新党の名前は“中道改革連合” 略称“中道”といたしました。」



立憲民主党と公明党が16日に発表した新党「中道改革連合」。保守色が強い高市政権に対抗する勢力として、右にも左にも傾かない「中道」の結集を掲げています。県内の政党幹部は…。





公明党長野県本部 中川代表「当然これ（新党結成）は賛成。これまで公明党が掲げてきた中道改革の理念、ここに賛同する衆議院議員のみが各党を離党した上で参加していく新たな新党である。」衆院選に向けて巻き返しを図るための新党結成。長野県内の各選挙区の構図も変わりかねない今回の動きに有権者は。有権者 50代・団体職員「急なのでびっくり。目的が政策なのか議席取りなのか分からない。」有権者 20代・運輸業「不安要素もあれば、これからの景気が良くなると個人的にはいい。」長野県内の国政選挙ではこれまで立憲、共産、社民、そして市民団体などで作る「信州市民連合」による“野党共闘”で議席を獲得してきました。新党の誕生で共闘態勢は変わるのか、立憲民主党長野県連の杉尾代表は。立憲民主党長野県連 杉尾代表「各野党とそれから市民連合さんも一緒になって協力し合いながらやってきたので、 そういう皆さんにも今回の合流、新党の話は丁寧に説明して内容について理解を求められるようなやり方をして、 できる限りこれまでの塊を崩さずに立ち向かっていきたい。」一方の共産党は、新たな共闘の形を模索する考えです。共産党県委員会 鮎沢委員長「新しい政党が安保法制を容認する立場を鮮明にするならば、私たちはもう一緒にはできない。 だから立憲民主党さん、新党除いて社民党の皆さん、幅広い県民の皆さんと市民と野党の共闘を新しいステージで発展させていくというふうにしていきたいと思います。」高市首相は週明けの19日・月曜日に、衆議院解散の方針や選挙日程などを説明する予定です。