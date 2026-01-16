◆Ｕ―２３アジア杯▽準々決勝 日本―ヨルダン（１６日・サウジアラビア）

Ｕ―２３日本代表が、Ｕ―２３（２３歳以下）アジア杯の準々決勝でヨルダンと対戦する。

今大会の結果が３・５枠から２枠に減少した２８年ロサンゼルス五輪出場権を懸けた予選の組み合わせにも影響を与えるため、２８年ロス五輪に向けた第一歩となる大会。他国が２３歳以下の選手で臨む中、日本は五輪世代の強化を念頭に、０５年以降生まれの２１歳以下で編成して臨み、グループＢに入った１次リーグは、シリアに５―０、ＵＡＥに３―０、カタールに２―０で計１０得点無失点の３連勝で首位通過。一発勝負ではグループＡを２位で通過したヨルダンと激突。先発が発表され、Ａ代表経験者のＭＦ佐藤龍之介（１９）＝ＦＣ東京＝、ＭＦ大関友翔（２０）＝川崎＝らが名を連ねた。

以下が日本の先発メンバー。

【ＧＫ】

２３ 荒木琉偉（Ｇ大阪）

【ＤＦ】

２ 梅木怜（今治）

５ 市原吏音（大宮）

１５ 森壮一朗（名古屋）

２２ 岡部タリクカナイ颯斗（東洋大）

【ＭＦ】

６ 小倉幸成（法大）

８ 大関友翔（川崎）

１０ 佐藤龍之介（ＦＣ東京）

【ＦＷ】

９ ンワディケ・ウチェブライアン世雄（桐蔭横浜大）

１１ 横山夢樹（Ｃ大阪）

１３ 石橋瀬凪（湘南）