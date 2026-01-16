『岩元先輩ノ推薦』テレビアニメ化決定 PV公開でキャスト発表！制作はスタジオディーン
漫画『岩元先輩ノ推薦』がテレビアニメ化されることが決定した。あわせて、ティザービジュアル、PV第一弾、お祝いイラスト、キャスト＆スタッフも解禁された。アニメーション制作はスタジオディーンが担当する。
【動画】作画すげぇ…公開された『岩元先輩ノ推薦』アニメPV
同作は、2020年3月30日に読み切りとして「少年ジャンプ＋」に掲載された後、2021年3月から「ウルトラジャンプ」にて連載をスタート。物語の舞台は、1910年代の日本。陸軍直属・栖鳳中学に通う岩元胡堂は、軍の訓令により全国各地で起こる超常現象を調査し、軍事利用可能な異能者を学園に推薦するという任を担っている。訪れた先で出会う数々の怪奇現象と、さまざまな背景を持つ能力者たち。彼らを救わんとする岩元と能力者たちの人間模様を描く浪漫奇譚。
今回解禁となったティザービジュアルでは、彼岸花が咲き乱れ燃え散る中に1人佇む岩元胡堂。彼の力強くまっすぐな眼差しと、儚くも艶麗な姿を見ることができる。
PVでは、「我ガ学園ハ軍事利用可能ナ超常現象ヲ収集・研究スル機関ナリ。必ズ、成果ヲ挙ゲタシ」とのナレーションと共に、雪山を歩く岩元胡堂。彼は、軍の訓令により全国各地へ調査に赴き、同志を探す。「俺が、先輩になってやる」と力強く語る岩元の前に訪れる数多の超常現象と、異能者。彼らの時代を解き明かす、浪漫奇譚が開幕する内容になっている。
メインキャスト3人も解禁となり、多くの「能力者」を学園に「推薦」しており、後輩たちから強く慕われている主人公・岩元胡堂を演じるのは、坂泰斗。明るく騒がしい人物だが、意外と頼りになる岩元の可愛い後輩の原町海を榊原優希、学園の生徒ではあるが、不登校気味で岩元から気にかけられている後輩の天羽総一郎を伊東健人が演じる。
■スタッフ
原作：椎橋寛（集英社「ウルトラジャンプ」連載）
監督：川瀬敏文
シリーズ構成：大知慶一郎
キャラクターデザイン：中嶋敦子
音響監督：平光琢也
音楽：出羽良彰、石塚徹
アニメーション制作：スタジオディーン
製作：「岩元先輩ノ推薦」製作委員会
■キャスト
岩元胡堂：坂泰斗
原町海：榊原優希
天羽総一郎：伊東健人
