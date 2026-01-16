timelesz¸¶²Å¹§¡¢ËÜÈÖÁ°»£±ÆÁ°¤Î¡È¥ê¥»¥Ã¥È¡È¤ËÂçÀ¾Î®À±¤â¶¦´¶¡Ö¼«Ê¬¤ò¼Î¤Æ¤ë¡×¡¡¡Ø²£ÉÍ¥Í¥¤¥Ð¡¼¥º¡ÙSeason1Âè2ÏÃ¤¢¤é¤¹¤¸
¡¡¤Ê¤Ë¤ïÃË»Ò¤ÎÂçÀ¾Î®À±¡¢timelesz¤Î¸¶²Å¹§¤¬W¼ç±é¤¹¤ëÅì³¤¥Æ¥ì¥Ó¡¦¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·ÏÏ¢Â³¥É¥é¥Þ¡ØÅì³¤¥Æ¥ì¥Ó¡ßWOWOW ¶¦Æ±À½ºîÏ¢Â³¥É¥é¥Þ ²£ÉÍ¥Í¥¤¥Ð¡¼¥º¡Ù¤ÎSeason1¡ÊËè½µÅÚÍË¡¡¸å11¡§40¡ËÂè2ÏÃ¤¬17Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¡£¤³¤Î¤Û¤É¡¢¸¶¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¥³¥á¥ó¥È¤ÈÂçÀ¾¡ß¸¶¤Ë¤è¤ëÂÐÃÌÂè2ÃÆ¤¬ÅþÃå¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥á¥¬¥Í»Ñ¤òÈäÏª¤¹¤ëÂçÀ¾Î®À±
¡¡¸¶ºî¤Ï´ä°æ·½Ìé»á¤Ë¤è¤ëÎáÏÂÈÇ¡ÖIWGP¡×¤ÈÏÃÂê¤Î¿Íµ¤¾®Àâ¡£ÂçÀ¾¤¬±é¤¸¤ë¤Î¤Ï¡¢Ãæ²Ú³¹¤Ç°é¤Ã¤¿¡ÈÆ¬¤ÏÀÚ¤ì¤ë¤Î¤ËÂÕ¤±¼Ô¡É¤È¤¤¤¦°ìÉ÷ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¥Ë¡¼¥È¤ÎÀÄÇ¯¡¦¾®ÌøÎ¶°ì¡ÊÄÌ¾Î¡§¥í¥ó¡Ë¡£¸¶¤¬±é¤¸¤ë·»µ®Ê¬¤Î·º»ö¡¦´äÀ¶¿å¶ÖÂÀ¡ÊÄÌ¾Î¡§¶Ö¤Á¤ã¤ó¡Ë¤äÃç´Ö¤¿¤Á¡È¥Í¥¤¥Ð¡¼¥º¡É¤È¶¨ÎÏ¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê»ö·ï¤ËÄ©¤ó¤Ç¤¤¤¯¡£²£ÉÍ¤òÉñÂæ¤Ë¡¢¿Í¾ð¤È¥ß¥¹¥Æ¥ê¡¼¤¬¸òº¹¤¹¤ë¥Ò¥å¡¼¥Þ¥ó¡¦¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¡£
¡¡¸¶¤ÏSeason1¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤ò¡Ö¿®Ç°¡×¤ÈÉ½¤¹¡£¡Ö¶ÖÂÀ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¥í¥ó¤ò²¿¤È¤«¤·¤Æ¤ä¤ê¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¶¯¤¤»×¤¤¤¬¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤Î¹ÔÆ°¤Î¸¶Æ°ÎÏ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Îµ¤»ý¤Á¤¬¡¢Êª¸ì¤òÁ°¤Ø¤È¿Ê¤á¤Æ¤¤¤¿¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£°ìÊý¤Ç¡¢¥í¥ó¼«¿È¤â¡È¿Æ¿ÎÁ±ÎÙ¡É¤È¤¤¤¦¶µ¤¨¤ä²ÁÃÍ´Ñ¤òÇØÉé¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤½¤Î¹Í¤¨Êý¤¬Êª¸ì¤ÎÂç¤¤Ê¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Î¾Êý¤¬½Å¤Ê¤ê¹ç¤¦¤³¤È¤Ç¡¢Season1Á´ÂÎ¤ò´Ó¤¯¡È³Ë¡É¤¬À¸¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÊ¬ÀÏ¤¹¤ë¡£
¡¡¼«¿È¤È¶ÖÂÀ¤Ï¡Ö¿®Ç°¤ÎÉôÊ¬¤Ï¡¢¼«Ê¬¤È¶ÖÂÀ¤Ï¤É¤³¤«»÷¤Æ¤¤¤ëµ¤¤¬¤·¤Þ¤¹¡£¤Þ¤Ã¤¹¤°¤ÊÀ³Ê¤À¤«¤é¤³¤½¡¢ÎÉ¤¯¤â°¤¯¤â¼þ¤ê¤¬¸«¤¨¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦½Ö´Ö¤¬¤¢¤ë¤È¤³¤í¤Ï¡¢¶¦ÄÌ¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡×¤È½Å¤Ê¤ëÉôÊ¬¤â¡£
¡¡¤Þ¤¿¡Ö¤½¤Îº¬Äì¤Ë¤¢¤ëÀµµÁ´¶¤ä¡¢·»µ®Ê¬¤Î¤è¤¦¤ËÃç´Ö¤ò°ú¤ÃÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤È¤³¤í¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢ËÍ¼«¿È¤â¤ï¤ê¤ÈÌÌÅÝ¸«¤¬¤¤¤¤¤Û¤¦¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤¦¤¤¤¦ÅÀ¤¬»÷¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤È´¶¤¸¤Þ¤¹¡£»÷¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤³¤í¤Ï¡Ä¤Þ¤º¡¢¤¢¤½¤³¤Þ¤ÇÈ±¤Ï¥Ü¥µ¥Ü¥µ¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤¢¤È¡¢¶ÖÂÀ¤Û¤É¤Î´ÅÅÞ¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£ºîÃæ¤Ç¤Ï´Å¤¤¤â¤Î¤òÁª¤Ö¤³¤È¤¬Â¿¤¯¤Æ¡¢»£±ÆÃæ¤Ï¾¯¤·ÂÎ½Å¤¬Áý¤¨¤Þ¤·¤¿¡×¤È¾Ð¤ï¤»¤Ä¤Ä±Æ¶Á¤âÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡Ö¥Í¥¤¥Ð¡¼¥º¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤È°ì½ï¤Ë¤¤¤ë¤È¤¤Î´¶³Ð¤Ï¡¢¤È¤Æ¤âÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£²¿Ç¯¤â¤³¤Î³¹¤ÇÈà¤é¤ò¸«¼é¤ê¡¢Æ±¤¸»þ´Ö¤ò²á¤´¤·¡¢°ì½ï¤Ë¤¿¤¯¤µ¤ó¤´ÈÓ¤ò¿©¤Ù¤Æ¤¤¿¡£¤½¤¦¤¤¤¦Á°Äó¤ò¡¢Ëè²ó»×¤¤½Ð¤¹¤³¤È¤Ç¡¢¼«Á³¤ÈÉ½¾ð¤Î¶ÛÄ¥¤â¤Û¤°¤ì¤Þ¤¹¡£¿´¤òµö¤·¤¿¡¢¤É¤³¤«¤«¤ï¤¤¤¤ÄïÊ¬¤¿¤Á¤È¸þ¤¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Êµ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤ó¤Ç¤¹¡×¤ÈÌòÊÁ¤òÄ¶¤¨¤Æ¿´¤òÄÌ¤ï¤»¤ë¡£
¡¡¡Ö»ö·ï¤Ë¸þ¤¹ç¤¦¾ìÌÌ¤Ç¤Ï¡¢¤É¤¦¤·¤Æ¤âÈý´Ö¤Ë¤·¤ï¤ò´ó¤»¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¥Í¥¤¥Ð¡¼¥º¤È¤¤¤ë¤È¤¤Ï¡¢Ìò¤È¤·¤Æ¤â¼«Ê¬¼«¿È¤È¤·¤Æ¤â¡¢¾¯¤·¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¤Ç¤¤Æ¤¤¤¿´¶³Ð¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¶õµ¤´¶¤¬¤¢¤Ã¤¿¤«¤é¤³¤½¡¢µ¤»ý¤Á¤ÎÀÚ¤êÂØ¤¨¤â¤·¤ä¤¹¤«¤Ã¤¿¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡½¡½½é¤á¤Æ¤Î·Ù´±Ìò¤Ç¡¢°Õ¼±¤·¤¿¤³¤È¤Ï¡©
·Ù»¡¤Ë¶Ð¤á¤Æ¤¤¤ëÍ§¿Í¤¬¤¤¤Æ¡¢¤Þ¤º´ðËÜÅª¤Ê¤È¤³¤í¤ò¶µ¤¨¤Æ¤â¤é¤¤¡¢¥¤¥á¡¼¥¸¤òËÄ¤é¤Þ¤»¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ËÁÆ¬¤Î²óÁÛ¥·¡¼¥ó¤Ç¤Ï¡¢¤Þ¤À¸òÈÖ¶ÐÌ³¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤½¤Î¸å¡¢¾º¿Ê¤·¡¢¼Â¤ÏÈæ³ÓÅª½çÄ´¤Ë¥¨¥ê¡¼¥È³¹Æ»¤òÊâ¤ó¤Ç¤¤¤ë¿ÍÊª¤Ç¤¹¡£¤½¤¦¤·¤¿Î®¤ì¤òÀ°Íý¤·¤Æ¤¤¤¯Ãæ¤Ç¡¢¡Ö¶ÖÂÀ¤Ï»Å»ö¤¬¤Ç¤¤ë¿Í¤Ê¤ó¤À¡×¤È¤¤¤¦°Õ¼±¤¬¡¢¤Ï¤Ã¤¤ê¤ÈÀ¸¤Þ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤³¤«¤é¡¢Î©¤Á»Ñ¤äÊâ¤Êý¡¢À¼¤Î¥È¡¼¥ó¤Ê¤É¤â¼«Á³¤ÈÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿µ¤¤¬¤·¤Þ¤¹¡£²óÁÛ¤ÎÃæ¤Ç½é¤á¤Æ»àÂÎ¤ËÄ¾ÌÌ¤¹¤ë¶ÖÂÀ¤È¡¢¸½ºß¤Î»þ´Ö¼´¤Ç»àÂÎ¤Ë´·¤ì¤Æ¤¤¤ë¶ÖÂÀ¤È¤Ç¤Ï¡¢Æ±¤¸¾õ¶·¤Ç¤â¼õ¤±¼è¤êÊý¤äÎ©¤Áµï¿¶¤ëÉñ¤¤¤¬°ã¤¦¤Ï¤º¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤¬ÅÁ¤ï¤ë¤è¤¦¤Ë±é¤¸Ê¬¤±¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½¼«Ê¬¤Ë¶á¤¤¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Ï¡©¤Þ¤¿±é¤¸¤Æ¤ß¤¿¤¤¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Ï¡©
¶Ö¤Á¤ã¤ó°Ê³°¤Ç¸À¤¦¤È¡¢¥Þ¥Ä¤Ë¼æ¤«¤ì¤Þ¤¹¤Í¡£¼«Í³¤ÊÊ·°Ïµ¤¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢¼Â¤Ï¤È¤Æ¤âÃç´Ö»×¤¤¤Ê¤È¤³¤í¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤½¤¦¤¤¤¦ÉôÊ¬¤ËÌ¥ÎÏ¤ò´¶¤¸¤Þ¤¹¡£Ç®¤¯¤Æ¥Ô¥å¥¢¤Ê°ìÌÌ¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤·¡¢¼«Á³¤È¼þ¤ê¤«¤é°¦¤µ¤ì¤ë¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½¸¶¤µ¤ó¤¬·Ù»¡´±¤À¤Ã¤¿¤é¡¢¤É¤ó¤Ê·Ù»¡´±¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤½¤¦¤Ç¤¹¤«¡©
¶Ö¤Á¤ã¤ó¤È¡¢¤¢¤Þ¤êÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¶Ö¤Á¤ã¤ó¤ò±é¤¸¤Æ¤¤¿¤³¤È¤Ç¡¢Èà¤Î¿ÍÀ¸¤½¤Î¤â¤Î¤¬¡¢¤¤¤Ä¤Î´Ö¤Ë¤«¼«Ê¬¤ÎÃæ¤ËÆþ¤ê¹þ¤ó¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤Í¡£
¡½¡½º£ºî¤Ï²ÈÂ²¤ÎÊª¸ì¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¸¶¤µ¤ó¤Ë¤È¤Ã¤Æ²ÈÂ²¤È¤Ï¤É¤ó¤ÊÂ¸ºß¤Ç¤¹¤«¡©
²ÈÂ²¤Ï¡¢ÀÚ¤Ã¤Æ¤âÀÚ¤êÎ¥¤»¤Ê¤¤Â¸ºß¡£¿¿¤ÃÀè¤Ë½õ¤±¤¿¤¤¤È»×¤¦¤Î¤Ï²ÈÂ²¤Ç¤¹¤·¡¢¤¤¤Ä¤â»Ù¤¨¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤â²ÈÂ²¤À¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÃÂÀ¸Æü¤Î¤¿¤Ó¤Ë¡¢º£¤Ç¤â½¸¤Þ¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢½¸¤Þ¤ì¤Ê¤¤»þ¤Ï¡¢É¬¤ºÏ¢Íí¤Ï¼è¤ê¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ö½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤ë±Ç²è¤ò´Ñ¤Ë¹Ô¤¯¤è¡×¤È¤¤¤¦¤ä¤ê¼è¤ê¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢¤¤¤Ä¤â³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¤Ê¤È¼Â´¶¤·¤Þ¤¹¡£
¡½¡½ÎÙ¿Í¡á¥Í¥¤¥Ð¡¼¥º¤¬º£ºî¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤Î°ì¤Ä¤Ç¤¹¤¬¡¢¿Í¤È¤Î¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤ÇÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ï¡©
¤Ç¤¤ë¤À¤±ÁÇ¤Î¼«Ê¬¤Ç¤¤¤ë¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£ºî¤Ã¤¿¼«Ê¬¤Ç¿Í¤È¸þ¤¹ç¤Ã¤Æ¤â¡¢·ë¶É¤Ï±ó²ó¤ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦µ¤¤¬¤·¤Þ¤¹¡£¤À¤«¤é¡¢Î¢É½¤òºî¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤Þ¤Ã¤¹¤°Áê¼ê¤È¸þ¤¹ç¤Ã¤Æ¡¢ÀµÄ¾¤Ë¤Ö¤Ä¤«¤ë¤³¤È¡£¤½¤ÎÀÑ¤ß½Å¤Í¤ÎÃæ¤ÇÀ¸¤Þ¤ì¤ë´Ø·¸À¤³¤½¤¬¡¢¼«Ê¬¤Ë¤È¤Ã¤ÆÂçÀÚ¤Ê¡Ö¿Í¤È¤Î¤Ä¤Ê¤¬¤ê¡×¤Ê¤ó¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£¡Ö¥Í¥¤¥Ð¡¼¥º¤À¤è¤ê¡×¡¡ÂçÀ¾Î®À±¡ß¸¶²Å¹§¡Ê2¡Ë
¡½¡½¡Ö¥¢¥¤¥É¥ë¡×¡¢¡ÖÇÐÍ¥¡×¡¢¥¹¥¤¥Ã¥Á¤ÎÀÚ¤êÂØ¤¨Êý
ÂçÀ¾¡§¥¢¥¤¥É¥ë¤Î¤È¤¤Ï¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢ËÜÅö¤Ë²¿¤â¹Í¤¨¤º¤Ë¤½¤Î¤Þ¤Þ¤Ç¤¤¤é¤ì¤Þ¤¹¡£ ´ØÀ¾¿Í¤È¤¤¤¦¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢¼«Á³¤È²ñÏÃ¤âÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¤Þ¤¹¤·¡¢¾ì¤Î¶õµ¤¤âÌÀ¤ë¤¯¤Ê¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¤Ç¤âÇÐÍ¥¤Î¸½¾ì¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢¼«Ê¬¤«¤éÆ°¤«¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¤·¡¢½é¤á¤Æ¤ª²ñ¤¤¤¹¤ëÊý¤âÂ¿¤¤¤Î¤Ç¡¢¤è¤ê°Õ¼±Åª¤Ë¼Ò¸òÅª¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¤¤¤í¤ó¤Ê¿Í¤ÈÏÃ¤¹¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¸¶¡§µ¤¤ò¸¯¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¤Í¡£
ÂçÀ¾¡§¤¤¤ä¤¤¤ä¡¢Á´Á³¤Ç¤¹¤è¡£¸¶¤Ä¤¡¤ó¤Ë¤Ï¡¢²¿¤â¹Í¤¨¤Ê¤¯¤Æ¤â¤¤¤¤¤ó¤Ç¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£
2¿Í¡§Çú¾Ð
¸¶¡§²¶¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤âÁ´Á³°ã¤¦¤Í¡£¥¢¥¤¥É¥ë¤È¤·¤Æ¤Î¼«Ê¬¤Ï¡¢¤ï¤ê¤ÈÁÇ¤Î¤Þ¤Þ¤Ç¤¤¤é¤ì¤ë¡£¤Ç¤âÌò¼Ô¤È¤·¤Æ¤Î¼«Ê¬¤Ï¡¢¤Þ¤Ã¤¿¤¯ÊÌ¤Î¡ÈÃ¯¤«¡É¤Ë¤Ê¤ê¤¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¡£¡Ö¥«¥á¥é¡¢¥¹¥¿¡¼¥È¡ª¡×¤È¸À¤ï¤ì¤¿½Ö´Ö¤Ë¡¢¤É¤ì¤À¤±¼«Í³¤ÊÂÎ¤È¿´¤Ç¤¤¤é¤ì¤ë¤«¡£¤½¤ì¤¬ÂçÀÚ¤Ê¤ó¤À¤È»×¤¦¡£¤½¤Î¡È¼«Í³¡É¤òÆÀ¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢¤É¤ì¤À¤±¤Î½àÈ÷¤òÀÑ¤ß½Å¤Í¤é¤ì¤ë¤«¡£¤½¤³¤Þ¤Ç´Þ¤á¤Æ¡¢Ìò¤ò°ú¤¼õ¤±¤ë»Å»ö¤Ê¤ó¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤ë¡£
¡½¡½¡ÖÌò¤Ë¤Ê¤ë¡×Á°¤Î¡¢2¿Í¤Î¥¹¥¤¥Ã¥Á¤Ï¡£
¸¶¡§ËÜÈÖÁ°¤Ë¡¢°ìÅÙÌÜ¤òÊÄ¤¸¤Æ¿¼¸ÆµÛ¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¼«Ê¬¤ò°ìÅÙ¥ê¥»¥Ã¥È¤·¤Æ¡¢¡È¼«Ê¬¤ò¼Î¤Æ¤ë¡É¤È¤¤¤¦´¶³Ð¤À¤Í¡£Ìò¤ò¥È¥ì¡¼¥¹¤·¤Æ¡¢¤½¤Î¿ÍÊª¤ÎÃæ¤ËÆþ¤ê¹þ¤à¤è¤¦¤Ê¥¤¥á¡¼¥¸¡£
ÂçÀ¾¡§ËÍ¤â»÷¤¿¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤ò¤·¤Þ¤¹¡£°ì²óÌÜ¤òÊÄ¤¸¤Æ¡¢¼«Ê¬¤ò°ìÅÙ¡È¶õ¡É¤ËÃÖ¤¯¤È¤¤¤¦¤«¡¢¹â¤¤¤È¤³¤í¤ËÃÖ¤¤¤Æ¤ª¤¯¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤·¤Æ¡¢¤â¤¦¤Ò¤È¤Ä¤ÎÃª¤«¤é¥í¥ó¤¯¤ó¤ò¼è¤ê½Ð¤·¤Æ¤¯¤ë¤è¤¦¤Ê´¶³Ð¡£¥¹¥¤¥Ã¥Á¤Î¥ª¥ó¡¦¥ª¥Õ¤ß¤¿¤¤¤ËÃ±½ã¤ËÀÚ¤êÂØ¤¨¤ë¤È¤¤¤¦¤è¤ê¡¢ÊªÍýÅª¤Ë¡ÈÆþ¤ìÂØ¤¨¤ë¡É´¶³Ð¤Ë¶á¤¤¤Ç¤¹¡£
¸¶¡§¤Ê¤ë¤Û¤É¡¢¤¸¤ã¤¢¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ï·ë¹½»÷¤Æ¤¤¤ë¤Í¡£
ÂçÀ¾¡§¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£¤Ç¤â¤½¤ì¤â¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Ë¤è¤Ã¤Æ°ã¤¦¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¥í¥ó¤¯¤ó¤ß¤¿¤¤¤ÊÌò¤Ê¤é¡¢¾¯¤·µ¤»ý¤Á¤òÌÀ¤ë¤¯¥¦¥¥¦¥¤µ¤»¤Æ¤ª¤¤¤¿Êý¤¬¤¤¤¤¤È¤«¡¢¥·¡¼¥ó¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤âÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤¹¤Í¡£
¸¶¡§¤¹¤´¤¯°Å¤¤Ìò¤ò¤ä¤ë¤È¤¤Ï¡¢¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã°Å¤¤¶Ê¤òÄ°¤¤¤¿¤ê¤¹¤ë¡£Éô²°¤ò¿¿¤Ã°Å¤Ë¤·¤Æ¡¢¤½¤ÎÃæ¤Ç²á¤´¤·¤¿¤ê¤â¡Ä¡£
ÂçÀ¾¡§¤½¤ì¤Ï³Ú²°¤Ç¤Ç¤¹¤«¡©
¸¶¡§¤½¤¦¤½¤¦¡£³Ú²°¤Ç¤ä¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¡£ÆÃ¤ËÉñÂæ¤Î¤È¤¤È¤«¡£
ÂçÀ¾¡§¤¿¤·¤«¤Ë¡¢¤½¤ì¤ÏÌò¤ËÆþ¤ê¤ä¤¹¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£
¢£Âè2ÏÃ¡Ö°¦¤ÈÊÐ°¦¡×
·ëº§4Ç¯ÌÜ¤Î°ËÇ½Í¥Íý¹á¡ÊµÜÆâ¤Ò¤È¤ß¡Ë¤ÏÉ×¡¦¹î»Ö¡ÊÄ»±©½á¡Ë¤ÎÍÍ»Ò¤¬¤ª¤«¤·¤¤¤ÈÇº¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£»Ä¶È¤äµÙÆü½Ð¶Ð¤¬Áý¤¨¡¢·ÈÂÓ¤òÈ©¿ÈÎ¥¤µ¤Ê¤¤¡£Æ±µéÀ¸¤ÎÆä¡Êº°ÌîºÌ²Æ¡Ë¤«¤éÉâµ¤Ä´ºº¤Î°ÍÍê¤ò¼õ¤±¤¿¥í¥ó¡ÊÂçÀ¾Î®À±¡Ë¡£¹î»Ö¤Ë¤Ï700Ëü±ß¤Î¼Ú¶â¤â¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¡£¶ÖÂÀ¡Ê¸¶²Å¹§¡Ë¤Î»ØÆ³¤Ç¥Þ¥Ä¡Ê¹â¶¶´¦¡Ë¤ÈÈø¹Ô¤¹¤ë¤¬ÉÔ²º¤ÊÍÍ»Ò¤Ï¤Ê¤¤¡£¥Ò¥Ê¡ÊÊ¿Í´Æà¡Ë¤¬SNSÄ´ºº¤¹¤ë¤È¡¢¹î»Ö¤¬¥²¡¼¥à¤Ë¤Ï¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬È½ÌÀ¡£¤·¤«¤·¥í¥ó¤ÏÍ¥Íý¹á¤Ø¤Î°ãÏÂ´¶¤ò¿¡¤¨¤º¤Ë¤¤¤¿¡£°¦¤Ï¤¤¤Ä¤Ç¤âÊÐ°¦¤Ë¤Ê¤êÆÀ¤ë¡£¤È¤¢¤ëÉ×ÉØ¤Î¡¢Èá¤·¤¯¤âÎï¤·¤¤¤¹¤ì°ã¤¤¤ÎÊª¸ì¡Ê!?¡Ë
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥á¥¬¥Í»Ñ¤òÈäÏª¤¹¤ëÂçÀ¾Î®À±
¡½¡½½é¤á¤Æ¤Î·Ù´±Ìò¤Ç¡¢°Õ¼±¤·¤¿¤³¤È¤Ï¡©
·Ù»¡¤Ë¶Ð¤á¤Æ¤¤¤ëÍ§¿Í¤¬¤¤¤Æ¡¢¤Þ¤º´ðËÜÅª¤Ê¤È¤³¤í¤ò¶µ¤¨¤Æ¤â¤é¤¤¡¢¥¤¥á¡¼¥¸¤òËÄ¤é¤Þ¤»¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ËÁÆ¬¤Î²óÁÛ¥·¡¼¥ó¤Ç¤Ï¡¢¤Þ¤À¸òÈÖ¶ÐÌ³¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤½¤Î¸å¡¢¾º¿Ê¤·¡¢¼Â¤ÏÈæ³ÓÅª½çÄ´¤Ë¥¨¥ê¡¼¥È³¹Æ»¤òÊâ¤ó¤Ç¤¤¤ë¿ÍÊª¤Ç¤¹¡£¤½¤¦¤·¤¿Î®¤ì¤òÀ°Íý¤·¤Æ¤¤¤¯Ãæ¤Ç¡¢¡Ö¶ÖÂÀ¤Ï»Å»ö¤¬¤Ç¤¤ë¿Í¤Ê¤ó¤À¡×¤È¤¤¤¦°Õ¼±¤¬¡¢¤Ï¤Ã¤¤ê¤ÈÀ¸¤Þ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤³¤«¤é¡¢Î©¤Á»Ñ¤äÊâ¤Êý¡¢À¼¤Î¥È¡¼¥ó¤Ê¤É¤â¼«Á³¤ÈÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿µ¤¤¬¤·¤Þ¤¹¡£²óÁÛ¤ÎÃæ¤Ç½é¤á¤Æ»àÂÎ¤ËÄ¾ÌÌ¤¹¤ë¶ÖÂÀ¤È¡¢¸½ºß¤Î»þ´Ö¼´¤Ç»àÂÎ¤Ë´·¤ì¤Æ¤¤¤ë¶ÖÂÀ¤È¤Ç¤Ï¡¢Æ±¤¸¾õ¶·¤Ç¤â¼õ¤±¼è¤êÊý¤äÎ©¤Áµï¿¶¤ëÉñ¤¤¤¬°ã¤¦¤Ï¤º¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤¬ÅÁ¤ï¤ë¤è¤¦¤Ë±é¤¸Ê¬¤±¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½¼«Ê¬¤Ë¶á¤¤¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Ï¡©¤Þ¤¿±é¤¸¤Æ¤ß¤¿¤¤¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Ï¡©
¶Ö¤Á¤ã¤ó°Ê³°¤Ç¸À¤¦¤È¡¢¥Þ¥Ä¤Ë¼æ¤«¤ì¤Þ¤¹¤Í¡£¼«Í³¤ÊÊ·°Ïµ¤¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢¼Â¤Ï¤È¤Æ¤âÃç´Ö»×¤¤¤Ê¤È¤³¤í¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤½¤¦¤¤¤¦ÉôÊ¬¤ËÌ¥ÎÏ¤ò´¶¤¸¤Þ¤¹¡£Ç®¤¯¤Æ¥Ô¥å¥¢¤Ê°ìÌÌ¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤·¡¢¼«Á³¤È¼þ¤ê¤«¤é°¦¤µ¤ì¤ë¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½¸¶¤µ¤ó¤¬·Ù»¡´±¤À¤Ã¤¿¤é¡¢¤É¤ó¤Ê·Ù»¡´±¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤½¤¦¤Ç¤¹¤«¡©
¶Ö¤Á¤ã¤ó¤È¡¢¤¢¤Þ¤êÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¶Ö¤Á¤ã¤ó¤ò±é¤¸¤Æ¤¤¿¤³¤È¤Ç¡¢Èà¤Î¿ÍÀ¸¤½¤Î¤â¤Î¤¬¡¢¤¤¤Ä¤Î´Ö¤Ë¤«¼«Ê¬¤ÎÃæ¤ËÆþ¤ê¹þ¤ó¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤Í¡£
¡½¡½º£ºî¤Ï²ÈÂ²¤ÎÊª¸ì¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¸¶¤µ¤ó¤Ë¤È¤Ã¤Æ²ÈÂ²¤È¤Ï¤É¤ó¤ÊÂ¸ºß¤Ç¤¹¤«¡©
²ÈÂ²¤Ï¡¢ÀÚ¤Ã¤Æ¤âÀÚ¤êÎ¥¤»¤Ê¤¤Â¸ºß¡£¿¿¤ÃÀè¤Ë½õ¤±¤¿¤¤¤È»×¤¦¤Î¤Ï²ÈÂ²¤Ç¤¹¤·¡¢¤¤¤Ä¤â»Ù¤¨¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤â²ÈÂ²¤À¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÃÂÀ¸Æü¤Î¤¿¤Ó¤Ë¡¢º£¤Ç¤â½¸¤Þ¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢½¸¤Þ¤ì¤Ê¤¤»þ¤Ï¡¢É¬¤ºÏ¢Íí¤Ï¼è¤ê¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ö½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤ë±Ç²è¤ò´Ñ¤Ë¹Ô¤¯¤è¡×¤È¤¤¤¦¤ä¤ê¼è¤ê¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢¤¤¤Ä¤â³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¤Ê¤È¼Â´¶¤·¤Þ¤¹¡£
¡½¡½ÎÙ¿Í¡á¥Í¥¤¥Ð¡¼¥º¤¬º£ºî¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤Î°ì¤Ä¤Ç¤¹¤¬¡¢¿Í¤È¤Î¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤ÇÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ï¡©
¤Ç¤¤ë¤À¤±ÁÇ¤Î¼«Ê¬¤Ç¤¤¤ë¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£ºî¤Ã¤¿¼«Ê¬¤Ç¿Í¤È¸þ¤¹ç¤Ã¤Æ¤â¡¢·ë¶É¤Ï±ó²ó¤ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦µ¤¤¬¤·¤Þ¤¹¡£¤À¤«¤é¡¢Î¢É½¤òºî¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤Þ¤Ã¤¹¤°Áê¼ê¤È¸þ¤¹ç¤Ã¤Æ¡¢ÀµÄ¾¤Ë¤Ö¤Ä¤«¤ë¤³¤È¡£¤½¤ÎÀÑ¤ß½Å¤Í¤ÎÃæ¤ÇÀ¸¤Þ¤ì¤ë´Ø·¸À¤³¤½¤¬¡¢¼«Ê¬¤Ë¤È¤Ã¤ÆÂçÀÚ¤Ê¡Ö¿Í¤È¤Î¤Ä¤Ê¤¬¤ê¡×¤Ê¤ó¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½¡Ö¥¢¥¤¥É¥ë¡×¡¢¡ÖÇÐÍ¥¡×¡¢¥¹¥¤¥Ã¥Á¤ÎÀÚ¤êÂØ¤¨Êý
ÂçÀ¾¡§¥¢¥¤¥É¥ë¤Î¤È¤¤Ï¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢ËÜÅö¤Ë²¿¤â¹Í¤¨¤º¤Ë¤½¤Î¤Þ¤Þ¤Ç¤¤¤é¤ì¤Þ¤¹¡£ ´ØÀ¾¿Í¤È¤¤¤¦¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢¼«Á³¤È²ñÏÃ¤âÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¤Þ¤¹¤·¡¢¾ì¤Î¶õµ¤¤âÌÀ¤ë¤¯¤Ê¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¤Ç¤âÇÐÍ¥¤Î¸½¾ì¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢¼«Ê¬¤«¤éÆ°¤«¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¤·¡¢½é¤á¤Æ¤ª²ñ¤¤¤¹¤ëÊý¤âÂ¿¤¤¤Î¤Ç¡¢¤è¤ê°Õ¼±Åª¤Ë¼Ò¸òÅª¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¤¤¤í¤ó¤Ê¿Í¤ÈÏÃ¤¹¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¸¶¡§µ¤¤ò¸¯¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¤Í¡£
ÂçÀ¾¡§¤¤¤ä¤¤¤ä¡¢Á´Á³¤Ç¤¹¤è¡£¸¶¤Ä¤¡¤ó¤Ë¤Ï¡¢²¿¤â¹Í¤¨¤Ê¤¯¤Æ¤â¤¤¤¤¤ó¤Ç¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£
2¿Í¡§Çú¾Ð
¸¶¡§²¶¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤âÁ´Á³°ã¤¦¤Í¡£¥¢¥¤¥É¥ë¤È¤·¤Æ¤Î¼«Ê¬¤Ï¡¢¤ï¤ê¤ÈÁÇ¤Î¤Þ¤Þ¤Ç¤¤¤é¤ì¤ë¡£¤Ç¤âÌò¼Ô¤È¤·¤Æ¤Î¼«Ê¬¤Ï¡¢¤Þ¤Ã¤¿¤¯ÊÌ¤Î¡ÈÃ¯¤«¡É¤Ë¤Ê¤ê¤¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¡£¡Ö¥«¥á¥é¡¢¥¹¥¿¡¼¥È¡ª¡×¤È¸À¤ï¤ì¤¿½Ö´Ö¤Ë¡¢¤É¤ì¤À¤±¼«Í³¤ÊÂÎ¤È¿´¤Ç¤¤¤é¤ì¤ë¤«¡£¤½¤ì¤¬ÂçÀÚ¤Ê¤ó¤À¤È»×¤¦¡£¤½¤Î¡È¼«Í³¡É¤òÆÀ¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢¤É¤ì¤À¤±¤Î½àÈ÷¤òÀÑ¤ß½Å¤Í¤é¤ì¤ë¤«¡£¤½¤³¤Þ¤Ç´Þ¤á¤Æ¡¢Ìò¤ò°ú¤¼õ¤±¤ë»Å»ö¤Ê¤ó¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤ë¡£
¡½¡½¡ÖÌò¤Ë¤Ê¤ë¡×Á°¤Î¡¢2¿Í¤Î¥¹¥¤¥Ã¥Á¤Ï¡£
¸¶¡§ËÜÈÖÁ°¤Ë¡¢°ìÅÙÌÜ¤òÊÄ¤¸¤Æ¿¼¸ÆµÛ¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¼«Ê¬¤ò°ìÅÙ¥ê¥»¥Ã¥È¤·¤Æ¡¢¡È¼«Ê¬¤ò¼Î¤Æ¤ë¡É¤È¤¤¤¦´¶³Ð¤À¤Í¡£Ìò¤ò¥È¥ì¡¼¥¹¤·¤Æ¡¢¤½¤Î¿ÍÊª¤ÎÃæ¤ËÆþ¤ê¹þ¤à¤è¤¦¤Ê¥¤¥á¡¼¥¸¡£
ÂçÀ¾¡§ËÍ¤â»÷¤¿¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤ò¤·¤Þ¤¹¡£°ì²óÌÜ¤òÊÄ¤¸¤Æ¡¢¼«Ê¬¤ò°ìÅÙ¡È¶õ¡É¤ËÃÖ¤¯¤È¤¤¤¦¤«¡¢¹â¤¤¤È¤³¤í¤ËÃÖ¤¤¤Æ¤ª¤¯¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤·¤Æ¡¢¤â¤¦¤Ò¤È¤Ä¤ÎÃª¤«¤é¥í¥ó¤¯¤ó¤ò¼è¤ê½Ð¤·¤Æ¤¯¤ë¤è¤¦¤Ê´¶³Ð¡£¥¹¥¤¥Ã¥Á¤Î¥ª¥ó¡¦¥ª¥Õ¤ß¤¿¤¤¤ËÃ±½ã¤ËÀÚ¤êÂØ¤¨¤ë¤È¤¤¤¦¤è¤ê¡¢ÊªÍýÅª¤Ë¡ÈÆþ¤ìÂØ¤¨¤ë¡É´¶³Ð¤Ë¶á¤¤¤Ç¤¹¡£
¸¶¡§¤Ê¤ë¤Û¤É¡¢¤¸¤ã¤¢¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ï·ë¹½»÷¤Æ¤¤¤ë¤Í¡£
ÂçÀ¾¡§¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£¤Ç¤â¤½¤ì¤â¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Ë¤è¤Ã¤Æ°ã¤¦¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¥í¥ó¤¯¤ó¤ß¤¿¤¤¤ÊÌò¤Ê¤é¡¢¾¯¤·µ¤»ý¤Á¤òÌÀ¤ë¤¯¥¦¥¥¦¥¤µ¤»¤Æ¤ª¤¤¤¿Êý¤¬¤¤¤¤¤È¤«¡¢¥·¡¼¥ó¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤âÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤¹¤Í¡£
¸¶¡§¤¹¤´¤¯°Å¤¤Ìò¤ò¤ä¤ë¤È¤¤Ï¡¢¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã°Å¤¤¶Ê¤òÄ°¤¤¤¿¤ê¤¹¤ë¡£Éô²°¤ò¿¿¤Ã°Å¤Ë¤·¤Æ¡¢¤½¤ÎÃæ¤Ç²á¤´¤·¤¿¤ê¤â¡Ä¡£
ÂçÀ¾¡§¤½¤ì¤Ï³Ú²°¤Ç¤Ç¤¹¤«¡©
¸¶¡§¤½¤¦¤½¤¦¡£³Ú²°¤Ç¤ä¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¡£ÆÃ¤ËÉñÂæ¤Î¤È¤¤È¤«¡£
ÂçÀ¾¡§¤¿¤·¤«¤Ë¡¢¤½¤ì¤ÏÌò¤ËÆþ¤ê¤ä¤¹¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£
¢£Âè2ÏÃ¡Ö°¦¤ÈÊÐ°¦¡×
