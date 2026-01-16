大阪府在住のタレント上沼恵美子（70）が16日、この日辞職願を提出し「大阪都構想」実現を争点に出直し選に挑む吉村洋文大阪府知事（50）に苦言を呈した。

スポニチ本紙記者の取材に応じ「え？本当に辞表出したの？冗談かと思ってたんですけど」と最初は軽いトーンで話し始めた上沼。しかし、段々厳しい口調になり「都構想って何回も反対されてますよね？で、何で今なんですか？税金、どれだけ使うんですか、それ」とあきれた口調に。「万博が成功したのかしらないけど、それでいい気になってるんじゃないですか？庶民の感覚とかけ離れてると思う。どうしちゃったの？吉村さん。初心を忘れてる。知事になったころの初心に返ってください」などと訴えた。

上沼はコロナ禍だった2020年、新型コロナ対策にリーダーシップを発揮した吉村知事の手腕を絶賛し、MCを務める読売テレビ「上沼・高田のクギズケ！」（日曜前11・40）にゲストとして招いたり、「大阪府新型コロナ助け合い基金」に多額の寄付をしたことも公言していた。

吉村知事は15日夜「大阪のさらなる成長に向けて、都構想に挑戦することを認めてほしい」などと会見で訴え16日午前、横山英幸大阪市長（44）とともに辞職願を提出。衆院選と同日に「出直しダブル選挙」を行い大阪都構想の実現を目指すとしている。ただ「大阪都構想」に関しては過去2度の住民投票に敗れており、今回の突然の出直し選発表には唐突感が否めず、日本維新の会内部からも困惑や反発の声が相次いでいる。