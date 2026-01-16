解散・総選挙をめぐり、立憲民主党と公明党は16日、新党「中道改革連合」を結成しました。



前回の衆院選の時期から水面下で進められていたという新党結成。公明党の県代表は「中道改革の軸になって勢力の塊を今後大きくしたい」と意気込みました。



会見では……



【公明党 斉藤鉄夫代表】

「中道改革連合 略称、中道！」



立憲民主党と公明党が結党した「中道改革連合」。



社会保険料の引き下げなどを目指す「生活者ファースト」を掲げました





【立憲民主党・野田佳彦代表】「社会保険料の減免など中道改革の改革の路線に位置づける」【公明党・斉藤鉄夫代表】「生活を第一に考える生活者ファースト」連立政権を離脱するまで、国政選挙では自民党の公認候補を支援してきた公明党。1月27日公示が見込まれる次の衆院選では一転、「中道改革連合」として自民党と戦う構図も生まれそうです。

【公明党県本部代表 市村浩二県議】

「私たちが中道改革の軸になっていくというこの勢力の塊を今後大きくしていきたい」

「衆院選のなかでそこに参画した議員は応援していくと決めてますので」

「新潟でいえば現職の立憲の議員さんいらっしゃいますのでまだその方々が参画するかわからないけど（中道から立候補すれば）それを踏まえてということになります」



2024年の衆院選の時期から水面下で協議が進められてきたという新党結成……



立憲民主党と公明党は今後も存続し、参院議員や市町村議員は引き続き、党に所属するということです。