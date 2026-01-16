後藤真希さんが、自身のYoutubeチャンネルに『【ベスコス】後藤真希が選んだ！2025年のベストコスメ［鬼リピ］』の動画を投稿！様々なベストコスメを紹介してくれました！画像出典：後藤真希オフィシャルYouTubeより

■フェイスパウダー

動画内に登場したのはこちら！

SHISEIDO/エッセンス スキンセッティング パウダー 01 Hydrating GLOW 税込5,500円（公式サイトより）

パウダーが美容成分でコーティングされているというフェイスパウダー。

後藤さんはこちらについて「めっちゃ使ってる」「普段使いもしてるし、ライブでも使ってるし、テレビとかでも使う」と公私共にヘビロテしているアイテムだと紹介！

また、カラー展開について「01番のツヤのほう」「01番一択」「さりげないツヤ」と所持しているマットタイプの02番と比較しても、01番の方がナチュラルなツヤ感がありお気に入りの様子。

その仕上がりは「塗りました！みたいな粉感がなく、ナチュラルに1個膜を張ったみたいな感じになる」「結構コンパクトだから持ち運びもしやすい」と仕上がりやサイズ感を評価していました！

■動画もチェック！

動画内では、その他のベストコスメも紹介！後藤さんの愛用品、ぜひチェックしてみてくださいね。