¡¡FAÇÕ3²óÀï¡¢Á°²ó²¦¼Ô¥¯¥ê¥¹¥¿¥ë¡¦¥Ñ¥ì¥¹¤Ï¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¥ê¡¼¥°¡¦¥Î¡¼¥¹¡Ê6ÉôÁêÅö¡Ë¤Î¥Þ¥¯¥ë¥º¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¡¦¥¿¥¦¥ó¤ÈÂÐÀï¡£1-2¤È¤Þ¤µ¤«¤ÎÇÔËÌ¤òµÊ¤·¤¿¡£¤¤¤ï¤æ¤ë¥Î¥ó¥ê¡¼¥°¤Î¥¯¥é¥Ö¤¬²¦¼Ô¤ò²¼¤·¤¿¤Î¤Ï1908-09¥·¡¼¥º¥ó°ÊÍè¤Ç¡¢¤½¤Î¤È¤­²¦¼Ô¥¦¥ë¥Ö¥º¤ò²¼¤·¤¿¤Î¤Ï¥¯¥ê¥¹¥¿¥ë¡¦¥Ñ¥ì¥¹¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£

¡¡¥ª¥ê¥Ð¡¼¡¦¥°¥é¥¹¥Ê¡¼´ÆÆÄ¤Ï¡ÖÀâÌÀ¤Ç¤­¤Ê¤¤¡×¤È¼ºË¾¤ò¤¢¤é¤ï¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢»î¹ç¤ÎÎ¢¤Ç¥¯¥é¥Ö¤Ë¤Ï¤µ¤é¤Ê¤ëºÒÆñ¤¬¤Õ¤ê¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£

¡¡Á°²ó²¦¼Ô¥Ñ¥ì¥¹¤Ï¡¢¤³¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤ÇFAÇÕÍ¥¾¡µ­Ç°¥¨¥­¥·¥Ó¥·¥ç¥ó¤ò³«¤¤¤Æ¤¤¤¿¤Î¤À¡£²ñ¾ì¤Ï¡¢»È¤ï¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿ÃÏ²¼Å´¤Î¥¯¥ê¥¹¥¿¥ë¡¦¥Ñ¥ì¥¹±Ø¡£¡ØArt of Waiting¡Ù¤ÈÂê¤µ¤ì¤¿¤³¤ÎÌµÎÁ¤Î¥¨¥­¥·¥Ó¥·¥ç¥ó¤Ç¤Ï¡¢¥¯¥é¥Ö¤¬164Ç¯¤Ö¤ê¤Ë³ÍÆÀ¤·¤¿¼çÍ×¥È¥í¥Õ¥£¡¼¤ò½Ë¤¤¡¢Í¥¾¡¥«¥Ã¥×¤Î¥ì¥×¥ê¥«¤äºò²Æ¤Î¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¡¦¥·¡¼¥ë¥ÉÍ¥¾¡¤Îµ­Ç°ÉÊ¤Ê¤É¤¬Å¸¼¨¤µ¤ì¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Ï¤½¤Î»×¤¤½Ð¤Ë¿»¤ì¤ë¤Ï¤º¤À¤Ã¤¿¡£

¡¡¤³¤ÎÅ¸¼¨²ñ¤Ï¶âÍË¤«¤éÆüÍË¤Ë¤«¤±¤Æ¹Ô¤ï¤ì¤¿¤¬¡¢¤½¤Î´Ö¤Î¥Þ¥¯¥ë¥º¥Õ¥£¡¼¥ë¥ÉÀï¤Ç¥Ñ¥ì¥¹¤ÏÇÔËÌ¡£¥¿¥¤¥È¥ë³ÍÆÀ¤ò½Ë¤¦¤Ë¤ÏºÇ°­¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£

¡¡¡ØTHE Sun¡Ù¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Íè¾ì¼Ô¤Î¤Ò¤È¤ê¤Ï¤³¤ó¤Ê¤Õ¤¦¤Ë¸ì¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£

¡ÖÂç²ñ»Ë¾å¤â¤Ã¤È¤â¶þ¿«Åª¤ÊÇÔËÌ¤Ç¡¢¤½¤Î±É¸÷¤ò¼º¤Ã¤¿¤Î¤òÃÎ¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢²æ¡¹¤ÎºÇ¹â¤ÎÆü¤Î¸Ø¤é¤·¤¤µ­Ç°ÉÊ¤Î¿ô¡¹¤òÄ¯¤á¤ë¤Î¤Ï¿É¤¤¤³¤È¤À¡×

¡¡·ãÅÜ¤·¤¿¤¢¤ë¥Õ¥¡¥ó¤Ï¡¢Í¥¾¡¥«¥Ã¥×¤Î¥ì¥×¥ê¥«¤Ë¡Ö¥Ñ¥ê¥Ã¥·¥å¡Ê¥ª¡¼¥Ê¡¼¡ËÂà¾ì¡ª¡×¤ÈÍî½ñ¤­¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£Å¸¼¨²ñ¤ÏÍè¾ìÍ½Ìó¤Ç°î¤ì¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢ÆüÍË¤Ë¤ÏÍ½Ìó³ÎÇ§¤ÎÉ¬Í×¤â¤Ê¤¤¤Û¤É´×»¶¤È¤·¤Æ¤¤¤¿¤è¤¦¤À¡£

