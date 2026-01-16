¥Ñ¥ì¥¹¤Ë¤µ¤é¤Ê¤ëºÒÆñ¡¡FAÇÕ¤Ç6Éô¤ËÇÔ¤ì¤¿ÅöÆü¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï¡Ä¡Ä
¡¡FAÇÕ3²óÀï¡¢Á°²ó²¦¼Ô¥¯¥ê¥¹¥¿¥ë¡¦¥Ñ¥ì¥¹¤Ï¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¥ê¡¼¥°¡¦¥Î¡¼¥¹¡Ê6ÉôÁêÅö¡Ë¤Î¥Þ¥¯¥ë¥º¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¡¦¥¿¥¦¥ó¤ÈÂÐÀï¡£1-2¤È¤Þ¤µ¤«¤ÎÇÔËÌ¤òµÊ¤·¤¿¡£¤¤¤ï¤æ¤ë¥Î¥ó¥ê¡¼¥°¤Î¥¯¥é¥Ö¤¬²¦¼Ô¤ò²¼¤·¤¿¤Î¤Ï1908-09¥·¡¼¥º¥ó°ÊÍè¤Ç¡¢¤½¤Î¤È¤²¦¼Ô¥¦¥ë¥Ö¥º¤ò²¼¤·¤¿¤Î¤Ï¥¯¥ê¥¹¥¿¥ë¡¦¥Ñ¥ì¥¹¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¥ª¥ê¥Ð¡¼¡¦¥°¥é¥¹¥Ê¡¼´ÆÆÄ¤Ï¡ÖÀâÌÀ¤Ç¤¤Ê¤¤¡×¤È¼ºË¾¤ò¤¢¤é¤ï¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢»î¹ç¤ÎÎ¢¤Ç¥¯¥é¥Ö¤Ë¤Ï¤µ¤é¤Ê¤ëºÒÆñ¤¬¤Õ¤ê¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅ¸¼¨²ñ¤Ï¶âÍË¤«¤éÆüÍË¤Ë¤«¤±¤Æ¹Ô¤ï¤ì¤¿¤¬¡¢¤½¤Î´Ö¤Î¥Þ¥¯¥ë¥º¥Õ¥£¡¼¥ë¥ÉÀï¤Ç¥Ñ¥ì¥¹¤ÏÇÔËÌ¡£¥¿¥¤¥È¥ë³ÍÆÀ¤ò½Ë¤¦¤Ë¤ÏºÇ°¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡¡ØTHE Sun¡Ù¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Íè¾ì¼Ô¤Î¤Ò¤È¤ê¤Ï¤³¤ó¤Ê¤Õ¤¦¤Ë¸ì¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡ÖÂç²ñ»Ë¾å¤â¤Ã¤È¤â¶þ¿«Åª¤ÊÇÔËÌ¤Ç¡¢¤½¤Î±É¸÷¤ò¼º¤Ã¤¿¤Î¤òÃÎ¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢²æ¡¹¤ÎºÇ¹â¤ÎÆü¤Î¸Ø¤é¤·¤¤µÇ°ÉÊ¤Î¿ô¡¹¤òÄ¯¤á¤ë¤Î¤Ï¿É¤¤¤³¤È¤À¡×
¡¡·ãÅÜ¤·¤¿¤¢¤ë¥Õ¥¡¥ó¤Ï¡¢Í¥¾¡¥«¥Ã¥×¤Î¥ì¥×¥ê¥«¤Ë¡Ö¥Ñ¥ê¥Ã¥·¥å¡Ê¥ª¡¼¥Ê¡¼¡ËÂà¾ì¡ª¡×¤ÈÍî½ñ¤¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£Å¸¼¨²ñ¤ÏÍè¾ìÍ½Ìó¤Ç°î¤ì¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢ÆüÍË¤Ë¤ÏÍ½Ìó³ÎÇ§¤ÎÉ¬Í×¤â¤Ê¤¤¤Û¤É´×»¶¤È¤·¤Æ¤¤¤¿¤è¤¦¤À¡£
¢¨ÅÅ»Ò¥Þ¥¬¥¸¥ótheWORLD313¹æ¡¢1·î15ÆüÇÛ¿®¤Îµ»ö¤è¤êÅ¾ºÜ